SEBELUM tidur bisa mengerjakan 4 amalan sunah ini yang diwasiatkan Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam kepada istrinya Aisyah Radhiyallahu anha.
Diketahui bahwa kaum Muslimin sebelum tidur disunahkan membaca doa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kalimat thoyyibah yang bisa dibaca selain Bismillah, doa perlindungan, maupun istighfar.
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Selain itu, jangan pernah melupakan bersalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wassallam sebelum tidur.
Membaca salawat kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wassallam sebelum tidur sangat dianjurkan, bahkan di setiap waktu, tidak hanya malam hari.
Rasulullah Shallallahu 'alaihi wassallam mewasiatkan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu 'anha agar membaca salawat kepada Rasulullah dan para nabi lainnya sebelum tidur, sebagaimana disebutkan dalam kitab 'Durratun Nashihin' karya Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakiri Al-Khoubawy:
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روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة لا تنامي حتى تعملي أربعه أشياء: حتى تختمي القران وحتى تجعلي الأنبياء لك شفعاء يوم القيامة، وحتى تجعلي المسلمين راضين عنك، وحتى تجعلي لك حجة وعمرة
فدخل صلى الله عليه وسلم، فبقيت على الفراش حتى أتم الصلاة، فلما أتمها قالت: يا رسول الله، فداك أبي وأمي، أمرتني أربعه أشياء لا اقدر في هذه الساعة أن افعلها فتبسم رسول الله
وقال: إذا قرأت قل هو الله احد ثلاثا فكأنك ختمت القران، وإذا صليت علي وعلى الأنبياء من قبلي فقد صرنا لك شفعاء يوم القيامة، وإذا استغفرت للمؤمنين فكلهم راضون عنك، وإذا قلت : سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله اكبر فقد حججت واعتمرت.
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