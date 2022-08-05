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Sebelum Tidur, Kerjakan 4 Amalan Ini yang Diwasiatkan Rasulullah kepada Aisyah

Rizka Diputra, Jurnalis · Jum'at 05 Agustus 2022 18:19 WIB
https: img.okezone.com content 2022 08 05 616 2642771 sebelum-tidur-kerjakan-4-amalan-ini-yang-diwasiatkan-rasulullah-kepada-aisyah-bB5j1D6jAe.jpg Ilustrasi amalan sebelum tidur yang diwasiatkan Rasulullah kepada Aisyah. (Foto: Shutterstock)
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SEBELUM tidur bisa mengerjakan 4 amalan sunah ini yang diwasiatkan Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam kepada istrinya Aisyah Radhiyallahu anha.

Diketahui bahwa kaum Muslimin sebelum tidur disunahkan membaca doa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kalimat thoyyibah yang bisa dibaca selain Bismillah, doa perlindungan, maupun istighfar.

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Selain itu, jangan pernah melupakan bersalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wassallam sebelum tidur.

Membaca salawat kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wassallam sebelum tidur sangat dianjurkan, bahkan di setiap waktu, tidak hanya malam hari.

Info grafis amalan bulan Muharram. (Foto: Okezone)

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wassallam mewasiatkan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu 'anha agar membaca salawat kepada Rasulullah dan para nabi lainnya sebelum tidur, sebagaimana disebutkan dalam kitab 'Durratun Nashihin' karya Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakiri Al-Khoubawy:

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روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة لا تنامي حتى تعملي أربعه أشياء: حتى تختمي القران وحتى تجعلي الأنبياء لك شفعاء يوم القيامة، وحتى تجعلي المسلمين راضين عنك، وحتى تجعلي لك حجة وعمرة

فدخل صلى الله عليه وسلم، فبقيت على الفراش حتى أتم الصلاة، فلما أتمها قالت: يا رسول الله، فداك أبي وأمي، أمرتني أربعه أشياء لا اقدر في هذه الساعة أن افعلها فتبسم رسول الله

وقال: إذا قرأت قل هو الله احد ثلاثا فكأنك ختمت القران، وإذا صليت علي وعلى الأنبياء من قبلي فقد صرنا لك شفعاء يوم القيامة، وإذا استغفرت للمؤمنين فكلهم راضون عنك، وإذا قلت : سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله اكبر فقد حججت واعتمرت.

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Artinya: "Diriwayatkan dari Rasulullah bahwa beliau berkata kepada Sayidah Aisyah, 'Wahai Aisyah, janganlah kamu tidur sebelum melakukan empat hal; sebelum mengkhatamkan Alquran, sebelum membuat para nabi memberi syafaat kepadamu kelak di hari kiamat, sebelum membuat seluruh kaum muslimin ridho kepadamu, dan sebelum melakukan ibadah haji dan umrah.'

Setelah berkata demikian, Nabi kemudian melanjutkan sholat malamnya dan Sayidah Aisyah sendiri berada di tempat tidur seraya menunggu Nabi menyempurnakan sholatnya. Setelah Nabi Shallallahu 'alaihi wassallam menyempurnakan sholatnya, Sayidah Aisyah langsung bertanya, 'Wahai Rasulullah, demi bapak dan ibuku, engkau perintahkan aku melakukan empat perkara yang saat ini tidak mampu aku melakukannya.'

Mendengar pertanyaan Aisyah ini, Nabi lalu tersenyum dan beliau menjelaskan, 'Jika kamu membaca Surat Al Ikhlas sebanyak tiga kali, maka pahalanya sama dengan mengkhatamkan Alquran. Jika kamu membaca salawat kepadaku dan para nabi sebelumku, maka kami semua akan memberikan syafaat kepadamu di hari kiamat kelak.

Jika kamu memohonkan ampunan untuk seluruh kaum muslimin, maka mereka semua akan ridho kepadamu. Dan jika kamu membaca, 'Subhanallah wal hamdulillah wala ilaha illahu wallahu akbar', maka kamu telah melakukan haji dan umrah."

Wasiat berharga Rasulullah Shallallahu 'alaihi wassallam ini tentu bukan hanya tertuju kepada Aisyah Radhiyallahu anha, namun juga kepada semua Muslimin. Semoga mampu istikamah mengamalkan empat wasiat Rasulullah ini setiap kali menjelang tidur.

Allahu a'lam bisshawab.

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