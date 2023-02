KLUB sepakbola Arsenal mengajak komunitas Muslim di Inggris membantu para korban gempa Turki dan Suriah. Salah satunya adalah komunitas di Masjid Finsbury Park di ibu kota London.

Pimpinan Masjid Finsbury Park di London Utara Mohammed Kozbar mengatakan klub Liga Primer Inggris itu menghubungi mereka untuk turut serta dalam aksi sosial ini.

"Mereka menghubungi kami, kami memang memiliki hubungan yang baik dengan mereka (Arsenal). Mereka menawarkan untuk memberikan makanan, beberapa bahan-bahan yang diperlukan para korban juga kepada mereka yang terkena dampak gempa," kata Mohammed Kozbar, dikutip dari laman About Islam, Jumat (24/2/2023).

Sebelumnya Arsenal telah menyampaikan belasungkawa kepada para korban gempa Turki dan Suriah.

"Kami benar-benar sedih mendengar peristiwa tragis itu. Pikiran kami bersama semua orang yang terdampak," tulis akun Twitter resmi Arsenal.Â

Selain itu, pihak Arsenal menyatakan telah menghubungi mitra amal global mereka, Save the Children, untuk mengeksplorasi bagaimana dapat memberi bantuan.

Melalui The Arsenal Foundation, klub berjuluk The Gunners ini memberikan donasi melalui Save the Children untuk lebih membantu anak-anak, keluarga, dan komunitas lokal yang hancur akibat gempa ini.

Wallahu a'lam bisshawab.Â