HARI Raya Idul Fitri 2023 tinggal menghitung hari. Seluruh umat Islam di seluruh dunia ikut merayakannya, karena hari kemenangan telah tiba. Kemudian, ucapan selama Idul Fitri akan mengalir dari berbagai arah.

Tak hanya 'Minal Aidzin wal-Faizin,' 'Mohon Maaf Lahir dan Batin' yang lumrah diucapkan oleh muslim di Indonesia. Akan tetapi di beberapa negara juga punya pelafalannya sendiri, lho.

BACA JUGA:

Merangkum dari berbagai sumber, berikut ini ucapan selamat Idul Fitri dari empat bahasa:

Bahasa Arab

Minal Aidzin wal-Faizin merupakan idiom dari bahasa, yang biasa digunakan oleh masyarakat Indonesia. Akan tetapi ada ucapan lainnya yang berlafalkan bahasa Arab, yakni dua di antaranya;

BACA JUGA:

1. Semoga Allah menerima amal ibadah

تقبل الله منا ومنكم

Taqabbalallahu minna wa minkum

Artinya: "Semoga Allah menerima amal kami dan kalian."

2. Semoga Allah menyempurnakan amalan

تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ, وَأَحَالَهُ اللَّهُ عَلَيْك

Taqabbalallahu minna waminkum wa ahalahullahu ‘alaik

Artinya: "Semoga Allah menerima (amalan) dari kami dan darimu sekalian dan semoga Allah menyempurnakannya atasmu."

Bahasa Korea

"Junggo Mubarakeu" (중고 무바라크) yang secara harfiah berarti "Selamat Lebaran", "Selamat Hari" Raya Idul Fitri" atau "Selamat Hari Ied Mubarak".

Ungkapan ini kerap diucapkan bagi masyarakat Korea beragama Islam, kepada sesama muslim yang merayakannya.

Dengarkan Murrotal Al-Qur'an di Okezone.com, Klik Tautan Ini: https://muslim.okezone.com/alquran

Follow Berita Okezone di Google News

Bahasa Mandarin

Masyarakat China yang beragama Islam juga tak ketinggalan untuk mengucapkan, selamat Idul Fitri kepada sesama muslim dengan bahasanya sendiri.

Berikut ini sebagai contoh ucapan selamat Idul Fitri dalam bahasa Mandarin, tiga di antaranya:

1. Zhù mùsīlín péngyǒumen jí nínmen de jiārén kāizhāi jié kuàilè! Jiànkāng! Píng'ān!

Artinya: "Selamat Hari Raya Idul Fitri untuk semua teman teman muslim dan segenap keluarga, semoga selalu sehat dan damai".

2. Yuàn yīsīlán de guāngmáng yǒngyuǎn zhào liàng nǐ de qiánchéng. Yuàn zhēnzhǔ de píng'ān rìyè bànsuízhe nǐ. Zhù nǐmen quánjiā ~jiànkāng ~xìngfú ~kuàilè ~zhù kāizhāi jié yúkuài!

Artinya: "Semoga cahaya Islam menerangi masa depan mu selamanya .Semoga kedamaian Allah menemanimu siang dan malam .Semoga kalian sekeluarga selalu sehat, bahagia, gembira. Selamat Hari Raya Idul Fitri.

3. Zhùyuàn jīntiān de nǐ shì kuàilè de, jīn wǎn de nǐ shì shūxīn de, jīnshì de nǐ shì jiànkāng de, cǐ shí de nǐ shì wéixiào de. Kāizhāi jié kuàilè!

Artinya: "Semoga hari ini bahagia , Malam ini kamu tenang , Dalam kehidupan ini selalu sehat , Saat ini kamu tersenyum .Selamat Hari Raya Idul Fitri".

Bahasa Inggris

Baru-baru ini ucapan selamat Idul Fitri dalam bahasa Inggris tengah jadi salah satu tren di masyarakat. Hal ini sebagai inovasi pengucapan di hari raya.

Berikut ini sebagai contoh ucapan selamat Idul Fitri dalam bahasa Inggris, tiga di antaranya:

1. The time has come for every soul to purify heart. For every man to begin a new life. For us let all mistakes forgiven, forgotten. Amen. Happy Eid Mubarak.

Artinya: "Telah tiba saatnya bagi setiap jiwa untuk menyucikan hati. Bagi setiap umat untuk memulai hidup baru. Bagi kita semua untuk saling memaafkan dan melupakan setiap kesalahan. Amin. Selamat Idul Fitri."

2. As Ramadan passed. Comes the day of victory. I apologize for my mistakes. Wishing you a blessed eid al-fitr.





Artinya: "Dengan berlalunya bulan Ramadan. Datanglah hari kemenangan. Mohon maaf atas kesalahanku. Selamat Idul Fitri yang diberkahi."

3. The most noble man is one who forgives the mistakes of others. On this glorius day, I apologize for any wrong. Eid Mubarak.





Artinya: "Manusia paling mulia adalah mereka yang dapat memaafkan kesalahan orang lain. Pada hari yang mulia ini, saya mohon maaf atas segala salah. Selamat Hari Raya Idul Fitri."