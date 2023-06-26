Besok Jadwal Puasa Tarwiyah, Abdul Khaliq Ahmad Paparkan Keutamaannya

JAKARTA - Umat muslim disunahkan puasa sunah tarwiyah dan arafah sebelum memperingati hari raya Idul Adha. Puasa sunah tarwiyah dilakukan setiap tanggal 8 Zulhijah, sedangkan puasa arafah setiap 9 Zulhijah.

Ketua Bidang Keagamaan DPP Partai Perindo Abdul Khaliq Ahmad mengatakan dua puasa sunah tersebut sangat dianjurkan bagi muslim yang tidak melaksanakan ibadah haji.

Abdul Khaliq Ahmad --yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu-- menyebutkan, pahala bagi orang yang melaksanakan puasa tarwiyah adalah dihapus dosanya setahun yang lalu.

"Sedangkan puasa di hari arafah dapat menghapus dosa dua tahun, yaitu tahun yang lalu dan tahun yang akan datang," ujar Khaliq, Senin (26/6/2023).