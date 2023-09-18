Modal Cerita Semut, Abu Nawas Obati Sakit Susah Tidur Baginda Raja

ABU Nawas bisa obati sakit susah tidur Baginda Raja. Berawal dari Baginda Raja membuat semacam sayembara dan mengundang banyak penyair. Tujuannya supaya bisa menceritakan suatu kisah yang membuat Raja tidur.

Saat itu Baginda Raja tidak dapat tidur karena terngiang-ngiang dengan seorang perempuan yang pernah dilihat. Kemudian pada dasarnya ia adalah sosok raja yang baik, tidak mungkin berbuat serong dengan perempuan lain.

Kemudian Raja coba melupakannya, namun bayangan tentang perempuan yang dilihatnya tersebut membuatnya tidak bisa tidur. Maka itu, Raja memutuskan melupakan perempuan itu dengan mendengarkan kisah dari para penyair.

Malam pun makin larut, tidak ada satu penyair pun yang bisa membuat Raja tertidur. Hingga akhirnya giliran Abu Nawas, ia pun menceritakan sesuatu yang sebenarnya tidak jelas kepada sang raja.