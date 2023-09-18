Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Modal Cerita Semut, Abu Nawas Obati Sakit Susah Tidur Baginda Raja

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |05:19 WIB
Modal Cerita Semut, Abu Nawas Obati Sakit Susah Tidur Baginda Raja
Ilustrasi cerita lucu Abu Nawas bikin Baginda Raja tidur pulas pakai cerita semut. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)
ABU Nawas bisa obati sakit susah tidur Baginda Raja. Berawal dari Baginda Raja membuat semacam sayembara dan mengundang banyak penyair. Tujuannya supaya bisa menceritakan suatu kisah yang membuat Raja tidur.

Saat itu Baginda Raja tidak dapat tidur karena terngiang-ngiang dengan seorang perempuan yang pernah dilihat. Kemudian pada dasarnya ia adalah sosok raja yang baik, tidak mungkin berbuat serong dengan perempuan lain.

Ilustrasi cerita lucu Abu Nawas dan Baginda Raja. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)

Kemudian Raja coba melupakannya, namun bayangan tentang perempuan yang dilihatnya tersebut membuatnya tidak bisa tidur. Maka itu, Raja memutuskan melupakan perempuan itu dengan mendengarkan kisah dari para penyair.

Malam pun makin larut, tidak ada satu penyair pun yang bisa membuat Raja tertidur. Hingga akhirnya giliran Abu Nawas, ia pun menceritakan sesuatu yang sebenarnya tidak jelas kepada sang raja. 

Halaman:
1 2 3
Telusuri berita muslim lainnya
