Lempari Pasir, Abu Nawas Kelabui Utusan Baginda Raja

ABU Nawas mengelabui utusan Baginda Raja yang datang ke rumahnya. Dikisahkan suatu hari ada beberapa orang utusan Raja datang menemui Abu Nawas.

Pihak istana menginginkan Abu Nawas hadir di istana. Mereka hendak menanyakan kenapa Abu Nawas menolak perintah Raja ketika hendak diangkat menjadi pejabat qadhi atau hakim istana.

"Hai Abu Nawas, kau dipanggil Raja untuk menghadap ke istana," ujar Wazir utusan Raja, seperti dinukil dari nu.or.id, Jumat (22/9/2023).

"Buat apa Raja memanggilku? Aku tidak ada keperluan dengannya," jawab Abu Nawas dengan nada santai.

"Hai Abu Nawas, kau tidak boleh berkata seperti itu kepada rajamu," tegas Wazir.

"Hai wazir, kau jangan banyak cakap. Cepat ambil ini kudaku dan mandikan di sungai supaya bersih dan segar," kata Abu Nawas sambil menyodorkan sebatang pohon pisang yang dijadikan kuda-kudaan.