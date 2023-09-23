Daarul Qur'an Jalin Kerja Sama Pendidikan dengan Universitas Al-Qasimia

Kerja sama pendidikan Daarul Qur'an dan Universitas Al-Qasimia UEA. (Foto: Daarul Qur'an)

DAARUL Qur'an menjalin kerja sama bidang pendidikan dengan Fakultas Al-Qur'an Universitas Al-Qasimia. Al-Qasimia adalah universitas nasional yang berlokasi di Sharjah, Uni Emirat Arab. Universitas ini didirikan oleh presiden dan ketuanya, penguasa Sharjah Sheikh Dr Sultan bin Mohammed Al Qasimi.

Penandatanganan kerja sama dilakukan pada Kamis 21 September 2023 oleh KH Ahmad Jami Ph.d selaku Pimpinan Daarul Qur'an Direktorat Pendidikan dan Dr Abdul Karim Usman Ali selaku Dekan Fakultas Al-Qur'an Universitas Al-Qasimia.

Penandatanganan kerja sama ini disaksikan langsung oleh Rektor Al Qasimia, Prof Dr Awad Al Khalaf, para dekan, tamu undangan dari Universitas Islam Internasional Madinah Al Munawwaroh, Dekan Fakultas Al-Qur'an Universitas Al Azhar Mesir, Rektor Akademi Mohammad IV Institute for Quranic Reading and Studies Maroko.

Kerja sama pendidikan ini nantinya meliputi beberapa bidang seperti:

1. Kegiatan ilmiah, budaya, dan pendidikan.

2. Penulisan dan penerbitan jurnal ilmiah dan seminar.

3. Penyebaran makalah ilmiah dan buku akademik dari para guru dan dosen dari kedua pihak.

4. Pertukaran guru dan dosen dalam hal pendidikan, pengajaran riset ilmiah dan lajnah tahkim untuk majalah ilmiah, dan lain-lain.

"Insya Allah dengan kerja sama pendidikan ini jalan kemudahan dan pintu beasiswa bagi para alumni Daarul Qur'an yang ingin melanjutkan studinya ke Universitas Al-Qasimia," ujar Ahmad Jamil dalam keterangan yang diterima Okezone.