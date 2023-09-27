Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Maulid Nabi, Gus Baha Jelaskan Keutamaan Saling Memaafkan

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |08:28 WIB
Maulid Nabi, Gus Baha Jelaskan Keutamaan Saling Memaafkan
Ilustrasi di momen Maulid Nabi ini simak tausiyah Gus Baha tentang keutamaan saling memaafkan. (Foto: YouTube TVNU)
A
A
A

DI momen Maulid Nabi ini, sangat penting menyimak tausiyah KH Ahmad Bahauddin Nursalim atau akrab disapa Gus Baha tentang keutamaan saling memaafkan. Ia menyatakan saling memaafkan sangat diperlukan ketika hidup berdampingan dengan keberagaman yang sudah ada sejak dahulu.

Gus Baha mengungkapkan, sikap saling memaafkan juga penting untuk mewujudkan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat yang beragam.

Ilustrasi Maulid Nabi. (Foto: Shutterstock)

Menurut Gus Baha, banyak cerita zaman dahulu yang menunjukkan kebaikan ulama dalam hidup bersosialisasi di tengah keberagaman.

"Nabi Ibrahim sempat ditegur oleh Allah memberi makan orang Majusi yang sedang kelaparan dengan satu syarat, yaitu mau beriman kepada Allah. Namun, orang Majusi tersebut keberatan dan menjadikan Nabi Ibrahim urung memberikan makanan. Lantas, Allah menegurnya," ungkap Gus Baha, seperti dikutip dari Kemenag.go.id, Kamis (28/9/2023).

"Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah karena Allah saja memberi makan orang Majusi itu selama puluhan tahun, padahal dia tidak beriman. Lantas, Nabi Ibrahim memanggil orang Majusi tersebut untuk diberi makan," lanjutnya mengisahkan. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/330/3155513/gus_baha-K7ui_large.jpg
Lewat Tafsir Al-Mulk, Gus Baha Ajak Manusia Waspadai Krisis Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/330/3155432/gus_baha-GsnA_large.jpg
Gus Baha Ungkap Keutamaan Surat Al-Mulk, Hati-Hati Kelola Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/621/3069874/apa-beda-silaturahmi-dan-silaturahim-ini-kata-gus-baha-DYMjXmR2Ee.jpg
Apa Beda Silaturahmi dan Silaturahim? Ini Kata Gus Baha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/19/330/2957280/ceramah-gus-baha-sudah-rajin-sholat-tahajud-tapi-kok-tetap-melarat-8woDWHI0TR.jpg
Ceramah Gus Baha: Sudah Rajin Sholat Tahajud tapi Kok Tetap Melarat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/29/616/2946952/jadi-korban-ghibah-ini-cara-gampang-mengatasinya-kata-gus-baha-YIO94IMRBP.jpg
Jadi Korban Ghibah, Ini Cara Gampang Mengatasinya Kata Gus Baha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/02/616/2913463/gus-baha-ungkap-ibadah-haji-tidak-mahal-ini-caranya-agar-murah-raJKzPsUeX.jpg
Gus Baha Ungkap Ibadah Haji Tidak Mahal, Ini Caranya agar Murah
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement