Ceramah Gus Baha: Sudah Rajin Sholat Tahajud tapi Kok Tetap Melarat?

INILAH ceramah Gus Baha mengenai orang yang sudah rajin sholat tahajud tetapi tetap melarat. Umat Islam dapat memperoleh keyakinan positif terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui penjelasan Gus Baha ini.

Gus Baha merupakan seorang ulama asal Rembang, Jawa Tengah. Dia terkenal sebagai seorang cendekiawan tafsir yang memiliki pemahaman mendalam tentang Alquran.

Pemilik nama lengkap KH Ahmad Bahauddin Nursalim ini lahir pada 29 September 1970. Gus Baha adalah ulama ahli Alquran yang berasal dari generasi keempat dalam silsilah keluarga ayahnya.

Dalam ceramahnya, Gus Baha pernah menyinggung orang yang sudah rajin sholat tahajud tetapi tetap miskin.

"Makanya orang yang biasa sholat tahajud dan witir terkadang Allah tidak diberi kaya, sebab Allah suka pada sujudnya," ucap Gus Baha, dikutip dari kanal Youtube @nasehatgusbaha, Jumat (19/1/2024).

"Gusti, saya sudah lama tahajud dan dhuha, tapi kok tetap miskin? Dan yang tidak pernah sholat dhuha kok kaya?" imbuhnya.