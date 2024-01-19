Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Ceramah Gus Baha: Sudah Rajin Sholat Tahajud tapi Kok Tetap Melarat?

Khusnul Khatimah , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |18:19 WIB
Ceramah Gus Baha: Sudah Rajin Sholat Tahajud tapi Kok Tetap Melarat?
Ilustrasi ceramah Gus Baha tentang rajin sholat tahajud tapi tetap melarat. (Foto: Istimewa/YouTube)
A
A
A

INILAH ceramah Gus Baha mengenai orang yang sudah rajin sholat tahajud tetapi tetap melarat. Umat Islam dapat memperoleh keyakinan positif terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui penjelasan Gus Baha ini. 

Gus Baha merupakan seorang ulama asal Rembang, Jawa Tengah. Dia terkenal sebagai seorang cendekiawan tafsir yang memiliki pemahaman mendalam tentang Alquran.

Info grafis sholat tahajud. (Foto: Okezone)

Pemilik nama lengkap KH Ahmad Bahauddin Nursalim ini lahir pada 29 September 1970. Gus Baha adalah ulama ahli Alquran yang berasal dari generasi keempat dalam silsilah keluarga ayahnya.

Dalam ceramahnya, Gus Baha pernah menyinggung orang yang sudah rajin sholat tahajud tetapi tetap miskin.

"Makanya orang yang biasa sholat tahajud dan witir terkadang Allah tidak diberi kaya, sebab Allah suka pada sujudnya," ucap Gus Baha, dikutip dari kanal Youtube @nasehatgusbaha, Jumat (19/1/2024).

"Gusti, saya sudah lama tahajud dan dhuha, tapi kok tetap miskin? Dan yang tidak pernah sholat dhuha kok kaya?" imbuhnya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/330/3155513/gus_baha-K7ui_large.jpg
Lewat Tafsir Al-Mulk, Gus Baha Ajak Manusia Waspadai Krisis Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/330/3155432/gus_baha-GsnA_large.jpg
Gus Baha Ungkap Keutamaan Surat Al-Mulk, Hati-Hati Kelola Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/621/3069874/apa-beda-silaturahmi-dan-silaturahim-ini-kata-gus-baha-DYMjXmR2Ee.jpg
Apa Beda Silaturahmi dan Silaturahim? Ini Kata Gus Baha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/29/616/2946952/jadi-korban-ghibah-ini-cara-gampang-mengatasinya-kata-gus-baha-YIO94IMRBP.jpg
Jadi Korban Ghibah, Ini Cara Gampang Mengatasinya Kata Gus Baha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/02/616/2913463/gus-baha-ungkap-ibadah-haji-tidak-mahal-ini-caranya-agar-murah-raJKzPsUeX.jpg
Gus Baha Ungkap Ibadah Haji Tidak Mahal, Ini Caranya agar Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/614/2911433/benarkah-derajat-surat-al-ikhlas-lebih-tinggi-dari-al-mulk-ini-kata-gus-baha-1D9h5rJVH6.jpg
Benarkah Derajat Surat Al Ikhlas Lebih Tinggi dari Al Mulk? Ini Kata Gus Baha
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement