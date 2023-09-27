Hukum Bacaan Iqlab Lengkap Huruf, Contoh, dan Cara Membacanya

HUKUM bacaan iqlab merupakan salah satu bagian dari ilmu tajwid yang wajib untuk dipahami umat Muslim. Hukum bacaan ini merupakan salah satu dari bagian hukum membaca huruf nun mati (نْ) dan tanwin (ـٍــٌــًـ).

Cara membaca hukum iqlab adalah dengan mengubah bunyi nun sukun atau tanwin menjadi mim (م) dan berdengung jika bertemu dengan huruf ba (ب).

Dalam Alquran, bacaan iqlab biasanya ditandai dengan adanya huruf mim kecil di antara nun sukun atau tanwin dengan ba.

Guna mengetahui lebih lanjut mengenai hukum bacaan iqlab, berikut huruf, contoh, dan bacaannya dilansir dari berbagai sumber, Rabu (27/9/2023).

Huruf Iqlab

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, hukum bacaan tajwid yang satu ini hanya memiliki satu huruf yakni ba (ب).

Contoh dan bacaan iqlab

1. Surah An Anfal ayat 5

كَمَآ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقّ

Potongan surah tersebut merupakan bacaan iqlab ada karena nun mati (نْ) bertemu dengan huruf ba (ب). Maka cara membacanya ialah Kamā akhrajaka rabbuka mim baitika bil-ḥaqqi.