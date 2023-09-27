Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

Hukum Bacaan Iqlab Lengkap Huruf, Contoh, dan Cara Membacanya

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |07:46 WIB
Hukum Bacaan Iqlab Lengkap Huruf, Contoh, dan Cara Membacanya
Ilustrasi untuk hukum tajwid Iqlab (Foto: Shutterstock)
A
A
A

HUKUM bacaan iqlab merupakan salah satu bagian dari ilmu tajwid yang wajib untuk dipahami umat Muslim. Hukum bacaan ini merupakan salah satu dari bagian hukum membaca huruf nun mati (نْ) dan tanwin (ـٍــٌــًـ).

Cara membaca hukum iqlab adalah dengan mengubah bunyi nun sukun atau tanwin menjadi mim (م) dan berdengung jika bertemu dengan huruf ba (ب).

Dalam Alquran, bacaan iqlab biasanya ditandai dengan adanya huruf mim kecil di antara nun sukun atau tanwin dengan ba.

Guna mengetahui lebih lanjut mengenai hukum bacaan iqlab, berikut huruf, contoh, dan bacaannya dilansir dari berbagai sumber, Rabu (27/9/2023).

Huruf Iqlab

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, hukum bacaan tajwid yang satu ini hanya memiliki satu huruf yakni ba (ب).

Contoh dan bacaan iqlab

1. Surah An Anfal ayat 5

كَمَآ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقّ

Potongan surah tersebut merupakan bacaan iqlab ada karena nun mati (نْ) bertemu dengan huruf ba (ب). Maka cara membacanya ialah Kamā akhrajaka rabbuka mim baitika bil-ḥaqqi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/618/3148080//alquran-luGT_large.jpg
Huruf Iqlab Ada Berapa? Simak Penjelasannya di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/614/3140663//ilustrasi-4GbO_large.JPG
Simak Hukum Bacaan Tajwid Al Maidah Ayat 48
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement