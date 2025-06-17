Huruf Iqlab Ada Berapa? Simak Penjelasannya di Sini

Huruf Iqlab Ada Berapa? Simak Penjelasannya di Sini (Ilustrasi/Freepik)

JAKARTA - Iqlab merupakan salah satu ilmu tajwid dalam Alquran. Sebagai muslim, memahami ilmu tajwid sangatlah penting agar makna ayat yang dibaca tidak menyimpang dari arti sebenarnya.

1. Iqlab

Secara bahasa, iqlab berarti mengubah atau memindahkan sesuatu dari asalnya. Sementara menurut istilah ilmu tajwid, iqlab adalah proses mengubah nun mati (نْ) atau tanwin ( ـَــًـ , ـِــٍـ , ـُــٌـ ) menjadi mim mati (م) yang disertai dengungan ketika bertemu dengan huruf iqlab.

Lalu, huruf iqlab itu ada berapa? Jawabannya hanya ada satu huruf yakni huruf ba (ب).

Ketika nun sukun (نْ) atau tanwin ( ـَــًـ , ـِــٍـ , ـُــٌـ ) bertemu huruf ba (ب), cara membacanya adalah dengan mengganti bunyi nun menjadi mim mati sambil mendengung selama dua harakat. Teknik ini dilakukan dengan cara merapatkan kedua bibir atas dan bawah saat mengucapkan mim.

2. Contoh Bacaan Iqlab

Untuk memahami iqlab secara lebih mendalam, bisa dipelajari dari contoh-contoh ayat dalam Alquran yang mengandung hukum bacaan iqlab. Berikut ulasan selengkapnya (17/6/2025):

1. Surah Al Alaq ayat 15

لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ

Pada ayat di atas, tanwin bertemu ba sehingga dibaca la nasfa'am bin nasiyah.

2. Surah Al-Mulk Ayat 13

وَاَسِرُّوْاقَوْلَكُمْاَوِاجْهَرُوْابِهٖۗاِنَّهٗعَلِيْمٌۢبِذَاتِالصُّدُوْرِ

Wa-asirruu qaulakum awiijharuu bihi innahu ‘aliimum bidzaatish-shuduur(i).

Pada ayat di atas, tanwin bertemu huruf ba’.

3. Surah Yasin Ayat 52

قَالُوْايٰوَيْلَنَامَنْۢبَعَثَنَامِنْمَّرْقَدِنَاۜهٰذَامَاوَعَدَالرَّحْمٰنُوَصَدَقَالْمُرْسَلُوْنَ

Qālụ yā wailanā mam ba'aṡanā mim marqadinā hāżā mā wa'adar-raḥmānu wa ṣadaqal-mursalụn.

Pada ayat di atas, nun sukun bertemu huruf ba’.

4. Surah Al-Baqarah ayat 18

.صُمٌّۢ بُكْمٌ

Pada ayat di atas, terdapat tanwin bertemu huruf ba' sehingga penggalan lafaz dibaca menjadi shummum bukmun.