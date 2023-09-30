Barakallah! Siswi Madrasah Indonesia Juara Kompetisi Karate Internasional 2023

SISWI madrasah Indonesia meraih juara di kompetisi karate internasional. Dia adalah Miftahul Jannah siswi MTsN 1 Pekanbaru, Riau.

Tergabung dalam Tim Merah Putih Indonesia, Miftahul Jannah berhasil menyumbangkan medali perak di kejuaraan dunia The 10th Shitoryu Karatedo International Championships 2023 yang berlangsung pada 22–24 September 2023 di Jakarta.

Miftahul Jannah menjadi salah seorang penyumbang medali perak kategori Children 12–13 years old Kata Famale Individual.

Di kejuaraan ini, Indonesia berhasil mengumpulkan total 89 medali dari berbagai kategori. Dengan rincian, 25 medali emas, 21 medali perak, dan 43 medali perunggu.