HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Barakallah! Siswi Madrasah Indonesia Juara Kompetisi Karate Internasional 2023

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |18:30 WIB
Barakallah! Siswi Madrasah Indonesia Juara Kompetisi Karate Internasional 2023
Siswi madrasah Indonesia Miftahul Jannah juara kompetisi karate internasional 2023. (Foto: Kemenag.go.id)
A
A
A

SISWI madrasah Indonesia meraih juara di kompetisi karate internasional. Dia adalah Miftahul Jannah siswi MTsN 1 Pekanbaru, Riau. 

Tergabung dalam Tim Merah Putih Indonesia, Miftahul Jannah berhasil menyumbangkan medali perak di kejuaraan dunia The 10th Shitoryu Karatedo International Championships 2023 yang berlangsung pada 22–24 September 2023 di Jakarta.

Siswi madrasah Indonesia Miftahul Jannah juara kompetisi karate internasional 2023. (Foto: Kemenag.go.id)

Miftahul Jannah menjadi salah seorang penyumbang medali perak kategori Children 12–13 years old Kata Famale Individual.

Di kejuaraan ini, Indonesia berhasil mengumpulkan total 89 medali dari berbagai kategori. Dengan rincian, 25 medali emas, 21 medali perak, dan 43 medali perunggu. 

Telusuri berita muslim lainnya
