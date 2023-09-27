Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Siswa-Siswa Madrasah Balik Badan saat Penampilan Dance Wanita, Ikhtiar Menjaga Pandangan

Muhammad Maulana Riziq , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |18:27 WIB
Viral Siswa-Siswa Madrasah Balik Badan saat Penampilan Dance Wanita, Ikhtiar Menjaga Pandangan
Viral siswa-siswa madrasah balik badan saat penampilan dance wanita. (Foto: Instagram @kajianmusawarah)
A
A
A

VIRAL video aksi kompak siswa-siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Malang yang balik badan saat pertunjukan dance wanita. Momen itu berlangsung di tengah pertandingan bola basket.

Dalam video viral yang diunggah akun Instagram @kajianmusawarah terlihat siswa-siswa madrasah itu berada di tribun penonton. Mereka berbalik badan sebagai ikhtiar menjaga pandangan mata saat modern dance wanita digelar sebagai bagian dari Development Basketball League (DBL) Indonesia.

Viral siswa-siswa madrasah balik badan saat penampilan dance wanita. (Foto: Instagram @kajianmusawarah)

"Bukan maksud untuk tidak menghargai yang tampil, tapi izinkan kami berikhtiar dalam menjaga pandangan," tulis keterangan unggahan viral tersebut.

Momen ini juga menunjukkan para siswa laki-laki yang mayoritas bersekolah di lembaga pendidikan berbasis Islam tersebut dengan sungguh-sungguh menjaga pandangan dari hal-hal yang dapat mengundang syahwat. Juga sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai agama Islam.

Mereka melakukan hal tersebut untuk menjauhkan diri dari potensi godaan yang bisa mengarah pada dosa. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Dance Wanita Madrasah Viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/398/3116694/haji-rliJ_large.jpg
Viral Aksi 2 Warga Jalan Kaki ke Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/614/3109060/kebakaran_glodok_plaza-xaz1_large.jpg
Kebakaran Hanguskan Glodok Plaza, Mushola dan Alquran Tetap Utuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/614/3108386/alquran-hl6r_large.jpg
Detik-Detik Qori Meninggal Dunia saat Baca Alquran pada Peringatan Isra Miraj
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/330/3097301/viral-polisi-dan-tahanan-sholat-jamaah-HIX4qy108P.jpg
Viral Polisi dan Tahanan Sholat Jamaah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/614/3092555/gus-miftah-hina-penjual-es-teh-mui-tanda-tak-belajar-etika-ssUglhDGe7.jpg
Gus Miftah Hina Penjual Es Teh, MUI: Tanda Tak Belajar Etika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/330/3089796/viral-transgender-isa-zega-umrah-berhijab-ketua-mui-tegaskan-langgar-agama-sB7tj00NgB.jpg
Viral Transgender Isa Zega Umrah Berhijab, Ketua MUI Tegaskan Langgar Agama
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement