Viral Siswa-Siswa Madrasah Balik Badan saat Penampilan Dance Wanita, Ikhtiar Menjaga Pandangan

VIRAL video aksi kompak siswa-siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Malang yang balik badan saat pertunjukan dance wanita. Momen itu berlangsung di tengah pertandingan bola basket.

Dalam video viral yang diunggah akun Instagram @kajianmusawarah terlihat siswa-siswa madrasah itu berada di tribun penonton. Mereka berbalik badan sebagai ikhtiar menjaga pandangan mata saat modern dance wanita digelar sebagai bagian dari Development Basketball League (DBL) Indonesia.

"Bukan maksud untuk tidak menghargai yang tampil, tapi izinkan kami berikhtiar dalam menjaga pandangan," tulis keterangan unggahan viral tersebut.

Momen ini juga menunjukkan para siswa laki-laki yang mayoritas bersekolah di lembaga pendidikan berbasis Islam tersebut dengan sungguh-sungguh menjaga pandangan dari hal-hal yang dapat mengundang syahwat. Juga sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai agama Islam.

Mereka melakukan hal tersebut untuk menjauhkan diri dari potensi godaan yang bisa mengarah pada dosa.