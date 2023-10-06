Advertisement
SERBA SERBI MUSLIM

Berapa Jumlah Mualaf di Amerika Serikat Dalam 5 Tahun Terakhir?

Jum'at, 06 Oktober 2023 |19:04 WIB
Berapa Jumlah Mualaf di Amerika Serikat Dalam 5 Tahun Terakhir?
Terjadi peningkatan jumlah mualaf di Amerika Serikat. (Foto: Reuters)
Pew Research Center melansir jumlah mualaf di Amerika Serikat meningkat secara signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2022, jumlah mualaf di Amerika Serikat diperkirakan mencapai 3,5 juta orang, meningkat dari 2,7 juta orang pada tahun 2017.

Peningkatan jumlah mualaf di Amerika Serikat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

* Pernikahan antar agama.

Pernikahan antara Muslim dan non-Muslim merupakan salah satu faktor utama peningkatan jumlah mualaf di Amerika Serikat.

* Kehadiran komunitas Muslim yang semakin besar.

Kehadiran komunitas Muslim yang semakin besar di Amerika Serikat membuat orang-orang lebih terbuka untuk mempelajari tentang Islam dan menjadi mualaf.

