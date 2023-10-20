Pakai Cara Ajak Makan Bareng, Abu Nawas Bisa Tangkap Pencuri Burung

ABU Nawas pada suatu hari berkunjung ke rumah temannya bernama Hamid. Ketika di sana, sosok cerdas nan humoris itu melihat burung yang bagus di dalam sangkar. Dia pun bertanya mengapa Hamid menyukai burung tersebut.

Dilansir kanal YouTube Humor Sufi Official, Hamid menjawab hanya memeliharanya untuk menghilangkan kebosanan. Meskipun banyak orang ingin membeli burung itu dengan harga tinggi, ia tidak menjualnya, karena sangat menyukai burung tersebut.

Kemudian suatu hari burung Hamid dicuri dan tidak ada yang tahu siapa pelakunya. Ia kemudian membuat sayembara dengan hadiah uang banyak bagi siapa saja yang menemukannya. Tetapi ternyata tidak ada hasil hingga akhirnya Hamid meminta bantuan Abu Nawas.

Abu Nawas memiliki ide mengumpulkan semua orang terdekat Hamid dan mengundang mereka makan. Hamid bingung dengan tujuan undangan tersebut.