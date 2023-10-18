Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Aneh! Abu Nawas Dikasih Jabatan Tinggi tapi Malah Pura-Pura Gila

Muhammad Maulana Riziq , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |05:19 WIB
Aneh! Abu Nawas Dikasih Jabatan Tinggi tapi Malah Pura-Pura Gila
Ilustrasi cerita Abu Nawas pura-pura gila. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)
A
A
A

ABU Nawas suatu hari dipanggil ayahnya yang seorang qadi atau hakim istana. Sang ayah memanggil Abu Nawas karena keadaannya sedang sakit kritis. Abu Nawas pun datang mendapati ayahnya yang sudah lemah lunglai.

"Hai anakku, aku sudah hampir mati. Sekarang ciumlah telinga kanan dan telinga kiriku," ujar ayahanda Abu Nawas, dinukil dari nu.or.id, Kamis (19/10/2023).

Ilustrasi cerita Abu Nawas. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)

Abu Nawas segera menuruti permintaan terakhir ayahnya. Ia mencium telinga kanan bapaknya, ternyata beraroma harum, sementara telinga sebelah kiri berbau sangat busuk.

"Bagamaina anakku? Sudah kau cium?"

"Sudah, ayah!"

"Ceritakan dengan sejujurnya, aroma kedua telingaku ini," ucap ayahanda Abu Nawas. 

Halaman:
1 2 3
