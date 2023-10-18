Aneh! Abu Nawas Dikasih Jabatan Tinggi tapi Malah Pura-Pura Gila

ABU Nawas suatu hari dipanggil ayahnya yang seorang qadi atau hakim istana. Sang ayah memanggil Abu Nawas karena keadaannya sedang sakit kritis. Abu Nawas pun datang mendapati ayahnya yang sudah lemah lunglai.

"Hai anakku, aku sudah hampir mati. Sekarang ciumlah telinga kanan dan telinga kiriku," ujar ayahanda Abu Nawas, dinukil dari nu.or.id, Kamis (19/10/2023).

Abu Nawas segera menuruti permintaan terakhir ayahnya. Ia mencium telinga kanan bapaknya, ternyata beraroma harum, sementara telinga sebelah kiri berbau sangat busuk.

"Bagamaina anakku? Sudah kau cium?"

"Sudah, ayah!"

"Ceritakan dengan sejujurnya, aroma kedua telingaku ini," ucap ayahanda Abu Nawas.