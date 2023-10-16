Abu Nawas Lolos dari Sayembara Dikubur Hidup-Hidup, Kantongi Hadiah 1.000 Dinar

ABU Nawas suatu hari mengikuti sayembara yang diadakan Baginda Raja. Sayembara itu berupa tantangan sulap dikubur hidup-hidup dan harus selamat. Dengan otak cerdiknya, Abu Nawas pun mengikuti sayembara tersebut.

Dikutip dari kanal YouTube Humor Sufi Official, kisah lucu Abu Nawas ini bermula dari suatu hari Baginda Raja pergi ke negeri tetangga. Dia disambut hangat oleh Raja di sana.

Baginda Raja juga disuguhi beberapa hiburan yang membuat senang. Di antara hiburan yang bikin penasaran adalah pertunjukan sulap, yakni ada pesulap dikubur hidup-hidup, tapi bisa lolos dan selamat. Tiba-tiba sudah ada di tempat lain.

Baginda Raja pun kagum memuji sang pesulap. Beberapa hari kemudian dia kembali ke istana dan menceritakan kepada pendawa tentang sulap yang luar biasa. Pendawa pun bertanya-tanya tentang sulap tersebut.

Setelah Baginda Raja menceritakan tentang pesulap tersebut, mereka yang mendengarkan sampai geleng-geleng kepala. Semua takjub akan kehebatan si pesulap.

Salah satu orang yang mendengarkannya bertanya: Apakah ada di negeri ini yang bisa seperti itu? Berkata kepada Baginda Raja, mereka tidak yakin ada yang bisa, tapi apa salahnya jika dicoba.

Salah satu menteri mengundang semua pesulap dan bertanya satu per satu. Baginda Raja pun menyetujuinya dan langsung memanggil para pesulap. Setelah semua kumpul, satu per satu ditanya oleh Baginda Raja.

"Aku ingin ada suatu pertunjukan sulap di mana ada yang dikubur hidup-hidup tapi bisa selamat, apakah kau sanggup melakukannya?" tanya Baginda Raja.

Tetapi sang pesulap pertama mendadak ketakutan. "Ampun Paduka Raja, hamba tidak bisa melakukan itu, sangat berbahaya. Sekali lagi mohon maaf Paduka, tolong jangan hukum hamba."