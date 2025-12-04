Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Cara Berbakti Kepada Orang Tua Setelah Mereka Tiada

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |12:13 WIB
Cara Berbakti Kepada Orang Tua Setelah Mereka Tiada
Ilustrasi. (Foto: Unsplash)
A
A
A

JAKARTA - Berbakti kepada kedua orang tua adalah kewajiban bagi semua anak, termasuk bagi seorang Muslim, bahkan jika orang tuanya tidak memeluk agama Islam. Jasa orang tua dinilai sangat tinggi dalam Islam dan tidak bisa diukur dengan materi, karena tanpa adanya orang tua seorang anak tidak akan terlahir di dunia ini.

Ustadz Ady Kurniawan Al Asyrofi mengatakan bahwa cinta orang tua sangat besar terhadap buah hatinya dan tidak akan pernah terbalaskan dengan cara apa pun. Ridha Allah ada pada keridhaan orang tua, sebagaimana sabda Rasulullah Nabi Muhammad saw:

وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ رِضَا اَللَّهِ فِي رِضَا اَلْوَالِدَيْنِ وَسَخَطُ اَللَّهِ فِي سَخَطِ اَلْوَالِدَيْنِ أَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

Artinya: “Dari sahabat Abdullah bin Umar ra, dari Nabi Muhammad saw, ia bersabda, ‘Ridha Allah berada pada ridha kedua orang tua. Sedangkan murka-Nya berada pada murka keduanya,’” (HR. At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim).

Itulah mengapa, sebagai anak, setidaknya harus selalu berusaha membahagiakan orang tua. Bagaimanapun keadaan orang tua, sudah seharusnya kita menyayangi mereka dengan sikap lemah lembut dan penuh hormat.

 

Halaman:
1 2 3
