HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Sumpah Pemuda: Alquran dan Sains Ungkap Bukti Pemuda Ashabul Kahfi Tidur di Gua Selama 309 Tahun

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |08:28 WIB
Sumpah Pemuda: Alquran dan Sains Ungkap Bukti Pemuda Ashabul Kahfi Tidur di Gua Selama 309 Tahun
Ilustrasi di momen Sumpah Pemuda ini Alquran dan Sains mengungkap fakta-fakta pemuda ashabul kahfi 309 tahun tidur di gua. (Foto: Unsplash)
A
A
A

DI momen Sumpah Pemuda ini, Alquran dan sains mengungkap bukti-bukti pemuda ashabul kahfi tidur di dalam gua selama 309 tahun. Kaum Muslimin pastinya sudah mengetahui kisah para pemuda ashabul kahfi yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam gua selama ratusan tahun.

Cerita yang diungkapkan dalam ayat-ayat suci Alquran itu belakangan terungkap persis melalui penelitian, berabad-abad setelahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surat Al Kahfi Ayat 18 yang menggambarkan sejumlah pemuda tinggal dan tertidur di dalam gua selama 309 tahun.

وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ۚ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ۖ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ۚ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا

"Dan kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur; Dan kami balik-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri dan tentulah (hati) kamu akan dipenuhi oleh ketakutan terhadap mereka."

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

Dilansir "Buku Pintar Sains dalam Alquran", setelah lebih dari 14 abad, ulasan Alquran tentang para penghuni gua atau ashabul kahfi berlalu sampai hari ini. Seorang arkeolog Yordania, Rafiq Wafa Ad-Dujaniy, menemukan letak gua tersebut di daerah Ar-Raheib di Yordania pada 1963.

Itulah gua tempat sejumlah pemuda tertidur setelah melarikan diri menyelamatkan agama dan iman mereka dari ancaman Raja Dikyanus.

Di dalam gua itu ditemukan adanya delapan kuburan, persis sejumlah yang disebutkan dalam Alquran. Di dekat pintu gua ditemukan kerangka rahang atas anjing yang diriwayatkan ikut bersama dan menjaga mereka. 

Telusuri berita muslim lainnya
