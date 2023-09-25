Viral SPBU Promo Jumat Berkah Gratis 10 Liter Pertamax untuk Penghafal Surat Al Kahfi

Viral SPBU promo Jumat Berkah beri Pertamax 10 liter untuk penghafal Surat Al Kahfi. (Foto: Instagram @liputancibinong)

VIRAL sebuah SPBU atau stasiun pengisian bahan bakar umum memberikan promo hari Jumat Berkah. Mereka memberi gratis 10 liter Pertamax untuk penghafal Surat Al Kahfi.

Dikutip dari unggahan akun Instagram @liputancibinong, terlihat dalam video viral itu ada spanduk yang bertuliskan "Promo Jumat Berkah dengan Memberikan 10 Liter Pertamax Gratis kepada Penghafal QS Al Kahfi. Setiap Hari Jumat Jam 09.00–11.00 WIB".

"Lokasi SPBU Pemda Cibinong, Kabupaten Bogor," tulis keterangan unggahan viral tersebut.

Ini disebut sebagai cara kreatif memberi insentif kepada mereka. Tujuannya dapat memotivasi banyak orang untuk terlibat dalam menghafal dan meningkatkan kecintaan terhadap kitab suci Alquran.

Diketahui bahwa membaca Surat Al Kahfi dianjurkan dilakukan pada hari atau malam Jumat. Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ

"Barang siapa yang membaca Surat Al Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari cahaya antara dirinya dan Kakbah." (HR Ad-Darimi)