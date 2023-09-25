Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral SPBU Promo Jumat Berkah Gratis 10 Liter Pertamax untuk Penghafal Surat Al Kahfi

Fira Rahma Azziyadatul Hidayah , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |19:25 WIB
Viral SPBU Promo Jumat Berkah Gratis 10 Liter Pertamax untuk Penghafal Surat Al Kahfi
Viral SPBU promo Jumat Berkah beri Pertamax 10 liter untuk penghafal Surat Al Kahfi. (Foto: Instagram @liputancibinong)
A
A
A

VIRAL sebuah SPBU atau stasiun pengisian bahan bakar umum memberikan promo hari Jumat Berkah. Mereka memberi gratis 10 liter Pertamax untuk penghafal Surat Al Kahfi.

Dikutip dari unggahan akun Instagram @liputancibinong, terlihat dalam video viral itu ada spanduk yang bertuliskan "Promo Jumat Berkah dengan Memberikan 10 Liter Pertamax Gratis kepada Penghafal QS Al Kahfi. Setiap Hari Jumat Jam 09.00–11.00 WIB".

Info grafis keutamaan membaca Surat Al Kahfi. (Foto: Okezone)

"Lokasi SPBU Pemda Cibinong, Kabupaten Bogor," tulis keterangan unggahan viral tersebut.

Ini disebut sebagai cara kreatif memberi insentif kepada mereka. Tujuannya dapat memotivasi banyak orang untuk terlibat dalam menghafal dan meningkatkan kecintaan terhadap kitab suci Alquran.

Diketahui bahwa membaca Surat Al Kahfi dianjurkan dilakukan pada hari atau malam Jumat. Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ

"Barang siapa yang membaca Surat Al Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari cahaya antara dirinya dan Kakbah." (HR Ad-Darimi) 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/398/3116694/haji-rliJ_large.jpg
Viral Aksi 2 Warga Jalan Kaki ke Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/614/3109060/kebakaran_glodok_plaza-xaz1_large.jpg
Kebakaran Hanguskan Glodok Plaza, Mushola dan Alquran Tetap Utuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/614/3108386/alquran-hl6r_large.jpg
Detik-Detik Qori Meninggal Dunia saat Baca Alquran pada Peringatan Isra Miraj
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/330/3097301/viral-polisi-dan-tahanan-sholat-jamaah-HIX4qy108P.jpg
Viral Polisi dan Tahanan Sholat Jamaah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/614/3092555/gus-miftah-hina-penjual-es-teh-mui-tanda-tak-belajar-etika-ssUglhDGe7.jpg
Gus Miftah Hina Penjual Es Teh, MUI: Tanda Tak Belajar Etika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/330/3089796/viral-transgender-isa-zega-umrah-berhijab-ketua-mui-tegaskan-langgar-agama-sB7tj00NgB.jpg
Viral Transgender Isa Zega Umrah Berhijab, Ketua MUI Tegaskan Langgar Agama
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement