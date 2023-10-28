Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Petir Menggelegar serta Menyilaukan, Ini Penyebabnya Menurut Alquran dan Sains

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |06:29 WIB
Petir Menggelegar serta Menyilaukan, Ini Penyebabnya Menurut Alquran dan Sains
Ilustrasi Alquran dan sains mengungkap penyebab petir menggelegar serta menyilaukan. (Foto: Okezone)
A
A
A

ALQURAN dan sains menjelaskan penyebab petir mengeluarkan suara menggelegar dan cahaya menyilaukan. Petir merupakan fenomena alam berupa kilatan listrik di udara disertai bunyi gemuruh karena bertemunya awan yang bermuatan listrik positif dan negatif.

Petir atau kilat atau halilintar biasa muncul saat hujan. Ketika itu langit memunculkan kilatan cahaya yang menyilaukan dan suara menggelegar.

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

Beberapa waktu setelah petir muncul, disusul suara menggelegar yang disebut guruh. Perbedaan waktu kemunculan ini disebabkan adanya jarak antara kecepatan suara dan cahaya.

Cahaya yang dikeluarkan petir lebih terang ketimbang cahaya 10 juta bola lampu pijar berdaya 100 watt. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/614/3084924/alquran-dan-sains-jelaskan-soal-proses-terjadinya-hujan-c5XdDQi51a.jpg
Alquran dan Sains Jelaskan soal Proses Terjadinya Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/614/3079985/keajaiban-alquran-dan-sains-soal-proses-fotosintesis-YfnsNsKpKC.jpg
Keajaiban Alquran dan Sains soal Proses Fotosintesis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/615/3077461/alquran-dan-sains-ungkap-gunung-bisa-bergerak-cepat-layaknya-awan-65GZBPSeDE.jpg
Alquran dan Sains Ungkap Gunung Bisa Bergerak Cepat Layaknya Awan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/614/3077418/terapi-bacaan-alquran-menyehatkan-tubuh-ilmu-sains-temukan-buktinya-B70WFUEWbQ.jpg
Terapi Bacaan Alquran Menyehatkan Tubuh, Ilmu Sains Temukan Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/330/3076310/keajaiban-alquran-dan-sains-ungkap-kehidupan-luar-angkasa-2bC7PbcPSu.jpg
Keajaiban Alquran dan Sains Ungkap Kehidupan Luar Angkasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/621/3075328/mengerikan-ini-keadaan-permukaan-matahari-yang-diungkap-alquran-dan-sains-3Etx5VfLag.jpg
Mengerikan! Ini Keadaan Permukaan Matahari yang Diungkap Alquran dan Sains
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement