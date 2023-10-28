Petir Menggelegar serta Menyilaukan, Ini Penyebabnya Menurut Alquran dan Sains

ALQURAN dan sains menjelaskan penyebab petir mengeluarkan suara menggelegar dan cahaya menyilaukan. Petir merupakan fenomena alam berupa kilatan listrik di udara disertai bunyi gemuruh karena bertemunya awan yang bermuatan listrik positif dan negatif.

Petir atau kilat atau halilintar biasa muncul saat hujan. Ketika itu langit memunculkan kilatan cahaya yang menyilaukan dan suara menggelegar.

Beberapa waktu setelah petir muncul, disusul suara menggelegar yang disebut guruh. Perbedaan waktu kemunculan ini disebabkan adanya jarak antara kecepatan suara dan cahaya.

Cahaya yang dikeluarkan petir lebih terang ketimbang cahaya 10 juta bola lampu pijar berdaya 100 watt.