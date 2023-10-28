Tata Cara Sholat Gerhana Bulan Lengkap dengan Niatnya

TATA cara sholat gerhana bulan sangat penting diketahui setiap Muslim. Pasalnya, gerhana bulan sebagian (GBS) diprediksi terjadi pada Ahad, 29 Oktober 2023 Masehi atau bertepatan 14 Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Kementerian Agama pun mengimbau digelar sholat gerhana atau sholat khusuf.

"Insya Allah pada Ahad, 29 Oktober 2023, di sebagian wilayah Indonesia akan mengalami gerhana bulan," kata Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kamaruddin Amin di Jakarta, Jumat (27/10/2023), dilansir Kemenag.go.id.

"Karenanya, kami mengajak umat Islam yang mengalami gerhana bulan sebagian untuk melakukan sholat sunnah khusuf sesuai tuntunan syariah," imbuhnya.

Adapun sunnah mengerjakan sholat gerhana bulan dua rakaat sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam:

حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيْد قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةِ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةُ بْنِ شُعْبَةِ يَقُوْلُ اِنْكَسَفَتْ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ اِبْرَاهِيْمُ فَقَالَ النَّاسُ اِنْكَسَفَتْ لِمَوْتِ اِبْرَاهِيْمُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَأَيَتَانِ مِنْ أَيَاتِ اللهِ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُواهُمَا فَادْعُوا اللهِ وَصَلّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ

"Telah menceritakan kepada kami, Abu Al Walid berkata, telah menceritakan kepada kami, Zaidah berkata, telah menceritakan kepada kami, Ziyad bin 'Ilaqah, dia berkata: 'Aku mendengar Al-Mughirah bin Syu'bah berkata: Telah terjadi gerhana matahari ketika wafatnya Ibrahim.' Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda: 'Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, dan ia tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena mati atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana keduanya, maka berdoalah kepada Allah dan dirikan sholat hingga (matahari) kembali tampak'." (HR Bukhari)

Waktu pelaksanaan sholat gerhana bulan bisa di antara Sholat Maghrib atau Isya hingga fenomena alam tersebut selesai.