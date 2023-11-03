10 Contoh Bacaan Qolqolah Sughro di dalam Alquran

Ilustrasi untuk bacaan qolqolah sughra yang terdapat dalam Alquran (Foto: Pexels)

SETIDAKNYA ada 10 contoh bacaan qolqolah sughro dalam Alquran yang penting diketahui agar kita tidak salah dalam membaca.

BACA JUGA:

Qalqalah diartikan sebagai memantulkan huruf-huruf qalqalah yang mendapat sukun. Adapun huruf-huruf qalqalah ini antara lain adalah ب (ba)، ج(Jim) ، د (Dal)، ط (tho)، dan ق (qaf). Untuk lebih mudah mengingatnya, huruf qalqalah ini dapat disingkat dengan istilah BaJu Di Tho Qo.

Hukum bacaan qalqalah ini terbagi menjadi dua, yakni qalqalah sugra atau qalqalah kecil dan qalqalah kubra atau qalqalah besar.

Qalqalah sugra adalah saat huruf qalqalah yang dimatikan karena adanya sukun dan bukan wakaf. Oleh karena itu, hukum bacaan qalqalah sugra selalu berada di tengah-tengah kalimat bacaan Alquran.

Berbeda dengan hal itu, qalqalah kubro adalah saat huruf-huruf qalqalah dimatikan karena bertemu waqaf.

Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (3/11/2023), Okezone akan membagikan contoh bacaan qalqalah sugra atau qalqalah kecil yang terkandung dalam Alquran.

Q.S Al Hajj ayat 9

ثَانِيَ عِطْفِهِ

Bacaan ini termasuk qalqalah sugra karena terdapat huruf ط (tho) mati di tengah kata karena sukun.

Q.S Al Hajj ayat 28

وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

Bacaan ini termasuk qalqalah sugra karena terdapat huruf ط (tho) mati di tengah kata karena sukun.

Q.S Al Hajj ayat 12

يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ

Bacaan ini termasuk qalqalah sughro karena terdapat huruf د (Dal) mati di tengah kata karena sukun.

Q.S Al Hajj ayat 14

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ

Bacaan ini termasuk qalqalah sughro karena terdapat huruf د (Dal) mati di tengah kata karena sukun.