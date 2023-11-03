10 Contoh Bacaan Qolqolah Kubro di Dalam Alquran

ADA 10 contoh bacaan qolqolah kubro di dalam Alquran yang perlu dipahami dalam pelafalannya. Pasalnya, Qolqolah kubro adalah huruf qolqolah yang berada diakhir kalimat atau waqaf baik itu berharokat fathah, kasroh, dhommah, dan tanwin.

Huruf qolqolah ada lima yaitu yaitu ba (ب), jim (ج), dal (د), ta (ط), dan qaf (ق). Apabila kelima huruf ini berada diakhir kalimat, maka cara membacanya dengan dipantulkan cukup kuat.

Berikut 10 contoh bacaan qolqolah kubro di dalam Al Quran:

1. QS Hud ayat 70

إِلَى قَوْمِ لُوطٍ

Cara membacanya: Dalam ayat ini terdapat huruf tha (ط) kasroh di akhir kalimat maka dibaca "Qaa iman bilqist".

2. QS Al Mursalat ayat 31

وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ

Cara membacanya: Dalam ayat ini terdapat huruf ba (ب) kasroh di akhir kalimat maka dibaca "Wa laa yughnii minal lahab"