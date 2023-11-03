Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

10 Contoh Bacaan Qolqolah Kubro di Dalam Alquran

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |19:42 WIB
10 Contoh Bacaan Qolqolah Kubro di Dalam Alquran
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

ADA 10 contoh bacaan qolqolah kubro di dalam Alquran yang perlu dipahami dalam pelafalannya. Pasalnya, Qolqolah kubro adalah huruf qolqolah yang berada diakhir kalimat atau waqaf baik itu berharokat fathah, kasroh, dhommah, dan tanwin.

Huruf qolqolah ada lima yaitu yaitu ba (ب), jim (ج), dal (د), ta (ط), dan qaf (ق). Apabila kelima huruf ini berada diakhir kalimat, maka cara membacanya dengan dipantulkan cukup kuat.

Berikut 10 contoh bacaan qolqolah kubro di dalam Al Quran:

1. QS Hud ayat 70

إِلَى قَوْمِ لُوطٍ

Cara membacanya: Dalam ayat ini terdapat huruf tha (ط) kasroh di akhir kalimat maka dibaca "Qaa iman bilqist".

2. QS Al Mursalat ayat 31

وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ

Cara membacanya: Dalam ayat ini terdapat huruf ba (ب) kasroh di akhir kalimat maka dibaca "Wa laa yughnii minal lahab"

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/614/3182305/alquran-bRqM_large.jpg
5 Ayat Alquran soal Kepahlawanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/330/3177633/alquran-PkvT_large.jpg
Alquran Ingatkan Manusia untuk Jaga Bumi, Jangan Buat Kerusakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/330/3175584/alquran-brYT_large.jpg
Hukum Membuka Halaman Alquran dengan Jari Dibasahi Ludah, Bolehkah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/614/3171649/alquran-y0Kd_large.jpg
Arti Wakafa Billahi Syahida serta Tulisan Arab dan Tafsir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/330/3170865/alquran-71Bp_large.jpg
7 Cara Berinteraksi dengan Alquran, Jalan Raih Keberkahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/614/3165054/alquran-LA27_large.jpg
Keutamaan Surat Al Insyirah, Urusan Dimudahkan hingga Hajat Dikabulkan
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement