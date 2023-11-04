Lucu Banget! Abu Nawas Skakmat Raja Pakai Pertanyaan Duluan Telur atau Ayam?

CERITA lucu Abu Nawas ini bermula dari Baginda Raja yang bersyukur ayam betina keseyangannya bertelur. Ia pun ingin mengadakan sayembara. Acaranya sederhana, Raja hanya ingin bertanya mana yang lebih dulu, telur atau ayam.

Jika bisa menjawab, bakal diberi hadiah satu pundi emas. Tetapi apabila tidak mampu menjawab sanggahan Baginda Raja, peserta sayembara akan dihukum penjara.

Sadar sangat berat hukumnya, dari seluruh penduduk Kota Baghdad hanya empat orang yang mendaftar, salah satunya Abu Nawas. Singkat cerita, ketiga peserta pertama tidak mampu memberikan jawaban yang pas dan logis atas sanggahan Raja dan dimasukkan ke penjara.

Beranjaklah ke peserta keempat yaitu Abu Nawas. Dengan segala kecerdikannya, ia berusaha sekuat tenaga agar jawabannya logis dan Raja tidak membantah.