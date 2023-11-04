Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Lucu Banget! Abu Nawas Skakmat Raja Pakai Pertanyaan Duluan Telur atau Ayam?

Alifah Mulyani , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |05:05 WIB
Lucu Banget! Abu Nawas Skakmat Raja Pakai Pertanyaan Duluan Telur atau Ayam?
Ilustrasi aksi kocak Abu Nawas dan Baginda Raja. (Foto: Istimewa/Sindonews)
A
A
A

CERITA lucu Abu Nawas ini bermula dari Baginda Raja yang bersyukur ayam betina keseyangannya bertelur. Ia pun ingin mengadakan sayembara. Acaranya sederhana, Raja hanya ingin bertanya mana yang lebih dulu, telur atau ayam.

Jika bisa menjawab, bakal diberi hadiah satu pundi emas. Tetapi apabila tidak mampu menjawab sanggahan Baginda Raja, peserta sayembara akan dihukum penjara.

Telur ayam. (Foto: Topntp26/Freepik)

Sadar sangat berat hukumnya, dari seluruh penduduk Kota Baghdad hanya empat orang yang mendaftar, salah satunya Abu Nawas. Singkat cerita, ketiga peserta pertama tidak mampu memberikan jawaban yang pas dan logis atas sanggahan Raja dan dimasukkan ke penjara.

Beranjaklah ke peserta keempat yaitu Abu Nawas. Dengan segala kecerdikannya, ia berusaha sekuat tenaga agar jawabannya logis dan Raja tidak membantah. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Ayam Telur raja Abu Nawas
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/618/3067231/kisah-abu-nawas-naik-takhta-gara-gara-bisa-jawab-3-pertanyaan-aneh-rOS5J1VK86.jpg
Kisah Abu Nawas Naik Takhta Gara-Gara Bisa Jawab 3 Pertanyaan Aneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/616/3066824/cerita-abu-nawas-gampang-hitung-jumlah-ikan-di-laut-hingga-bintang-di-langit-Ozxuduot0j.jpg
Cerita Abu Nawas Gampang Hitung Jumlah Ikan di Laut hingga Bintang di Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/615/3066180/kisah-abu-nawas-tangkap-maling-lari-ke-arah-barat-pakai-cara-cegat-dari-timur-Ph9E7fmYLQ.jpg
Kisah Abu Nawas Tangkap Maling Lari ke Arah Barat Pakai Cara Cegat dari Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/614/3065880/cerita-abu-nawas-bisa-bawa-air-laut-yang-rasanya-tawar-4ZTGKz9vl7.jpg
Cerita Abu Nawas Bisa Bawa Air Laut yang Rasanya Tawar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/330/3065595/kisah-abu-nawas-bisa-menjahit-batu-pecah-sampai-bikin-raja-ngaku-kalah-bH9foHWTFB.jpg
Kisah Abu Nawas Bisa Menjahit Batu Pecah Sampai Bikin Raja Ngaku Kalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/621/3065026/kisah-abu-nawas-ambil-mahkota-di-surga-bikin-raja-bengong-q1PCWpKzCr.jpg
Kisah Abu Nawas Ambil Mahkota di Surga Bikin Raja Bengong
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement