Pakai Cara Unik, Abu Nawas Bisa Ajari Keledai Membaca

ABU Nawas suatu hari diberi hadiah seekor keledai oleh Baginda Raja. Sudah tentu dia senang bukan kepalang. Abu Nawas pun menerima dengan senang hati.

Asal tahu saja, keledai adalah hewan yang masih berasal dari keluarga kuda. Hewan ini telah digunakan sebagai pekerja selama ribuan tahun lalu.

Keledai pertama kali didomestikasi sekira tahun 3000 SM, mungkin di Mesir atau Irak (Mesopotamia). Keledai digunakan untuk bertransportasi dan kerja lain, seperti menarik kereta kuda maupun membajak ladang.

Abu Nawas sendiri membutuhkan keledai sebagai tunggangan. Dengan memiliki keledai, apabila hendak ke mana-mana dia tidak perlu jalan kaki.

Jadi jika Abu Nawas senang dengan hadiah itu. Apalagi keledai tersebut dari Baginda Raja. Tapi tunggu dulu, ternyata "ada udang di balik batu" terkait hadiah itu.

"Ajari keledai itu membaca. Dalam dua pekan, datanglah kembali kemari, dan kita lihat hasilnya," ucap Baginda Raja dengan wajah serius, seperti dilansir Kalam Sindonews.