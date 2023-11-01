Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Cerdas Banget, Abu Nawas Bisa Jelaskan Penyebab Pohon Besar Buahnya Kecil

Fira Rahma Azziyadatul Hidayah , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |06:02 WIB
Cerdas Banget, Abu Nawas Bisa Jelaskan Penyebab Pohon Besar Buahnya Kecil
Ilustrasi Abu Nawas jelaskan penyebab pohon besar buahnya kecil. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)
A
A
A

ABU Nawas suatu hari pergi ke kebun miliknya. Di sana dia duduk di sebuah pohon besar, lalu melepas pecinya sambil menikmati tiupan angin segar.

Dilansir kanal YouTube Humor Sufi Official, Abu Nawas mengamati kebunnya yang luas itu. Ada banyak buah yang dia tanam di sana. Dia melihat pohon labu yang sudah berbuah dan kian membesar. Dirinya berpikir akan memanennya.

Ilustrasi Abu Nawas. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)

Dia heran kenapa pohon labu yang akarnya merambat dan mudah patah dapat menghasilkan buah besar.

Tetapi pohon tinggi dan besar yang sedang ia duduki, buahnya kecil-kecil. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tertukar memberikan rahmat-Nya? 

Halaman:
1 2
