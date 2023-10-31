Jadi Pawang Hujan Dadakan, Abu Nawas Langsung Dihormati Semua Orang

ABU Nawas menghadapi masalah dengan Baginda Raja akibat kesalahannya sendiri. Ia membuat Baginda Raja murka hingga memerintahkan para prajurit menangkapnya.

Ketika berada di rumah, Abu Nawas menyampaikan kepada sang istri bahwa dirinya hendak pergi dari kampung halaman dalam beberapa waktu.

Kemudian istrinya khawatir dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Abu nawas menjawab jika dia telah membuat kesalahan yang membuat Baginda Raja murka.

"Aku yakin tidak lama lagi pasukan datang untuk menangkapku," ujar Abu Nawas kepada istrinya, seperti dikutip dari kanal YouTube Humor Sufi Official, Rabu (1/11/2023).

Kemudian Abu Nawas segera bergegas meninggalkan rumah. Ternyata dugaan Abu Nawas benar. Selepas kepergiannya, beberapa prajurit istana menggeledah rumah Abu Nawas.

BACA JUGA: Humor Abu Nawas Bingung Bedakan Kurma Bagus atau Jelek

"Di mana Abu Nawas?" tanya salah satu prajurit kepada istri Abu Nawas.

"Ia sudah pergi meninggallkan kampung ini," jawab istri Abu Nawas dengan nada suara ketakutan.

Dikarenakan tidak berhasil menangkap Abu Nawas, para prajurit kembali ke istana dan melaporkannya kepada Baginda Raja. Sang Raja pun marah mengetahuinya.