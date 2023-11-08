Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Bacaan Tahlil dan Istighotsah Malam Jumat Lengkap Dengan Artinya

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |06:22 WIB
Bacaan Tahlil dan Istighotsah Malam Jumat Lengkap Dengan Artinya
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

BACAAN tahlil dan istighotsah malam jumat lengkap penting diketahui oleh umat Islam. Pasalnya kedua memiliki keistimewaan dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Amalan ini sering dilakukan dalam rangka mengenang dan mendoakan arwah yang telah meninggal serta bisa memohon pertolongan kepada Allah SWT ketika menghadapi kesulitan.

Berikut adalah bacaan tahlil dan istighosah malam Jumat lengkap dengan artinya:

-Bacaan Tahlil Lengkap

Pengantar tahlil:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيم

اِلَى حَضْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَاَلِهِ وصَحْبِهِ شَيْءٌ لِلهِ لَهُمُ الْفَاتِحَةُ

"Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Untuk yang terhormat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam, segenap keluarga, dan para sahabatnya. Bacaan Al-Fatihah ini kami tujukan kepada Allah dan pahalanya untuk mereka semua. Al-Fatihah…”

-Bacaan Al-Fatihah:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ. اَلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. اَلرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ. مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ. اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الَّمُسْتَقِيْمَ. صِرَاطَ الَّذِ يْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ. اَمِينْ

"Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada-Mu kami menyembah. Hanya kepada-Mu pula kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Kauanugerahi nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Semoga Kaukabulkan permohonan kami."

Halaman:
1 2 3
