HOME MUSLIM DOA HARIAN

Bacaan Tawasul Tahlil : Arab, Latin, dan Artinya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 12 September 2025 |16:19 WIB
Bacaan Tawasul Tahlil : Arab, Latin, dan Artinya
Bacaan Tawasul Tahlil : Arab, Latin, dan Artinya (Ilustrasi/Okezone)
JAKARTA - Bacaan tawasul tahlil patut diketahui umat Islam. Hal ini agar tidak ada kekeliruan dalam membacanya. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tawasul artinya mengerjakan suatu amal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tawasul juga bermakna memohon atau berdoa kepada Allah SWT dengan perantaraan nama seseorang yang dianggap suci dan dekat kepada Tuhan.

Sementara dalam buku berjudul Pro Kontra Tawassulan karya Isnan Ansory MA dijelaskan, secara bahasa, kata tawasul diambil dari bahasa Arab yakni tawassala-yatawassalu-tawassulan. Istilah itu memiliki arti dasar mendekat dengan menggunakan wasilah. 

Sementara  makna wasilah (الوسيلة) adalah media perantara untuk mencapai tujuan. Pola jamak dari kata wasilah adalah wasaail.

Tawasul bisa diamalkan sebelum seorang muslim melakukan amalan tertentu. Misalnya seperti membaca surat Yasin atau tahlil. Berikut bacaan tawassul tahlil lengkap Arab, latin, dan artinya, sebagaimana dihimpun Okezone, Jumat (12/9/2025): 

Bacaan Tawasul Tahlil : Arab, Latin, dan Artinya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيم

Bismillahirrahmaarinnrahiim

1. Pembukaan Tawasul Yasin

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيم
اِلَى حَضْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَاَلِهِ وصَحْبِهِ شَيْءٌ لِلهِ لَهُمُ الْفَاتِحَةُ

Latin: Bismillahirahmanirrahim. Ilaa hadhratin nabiyyi shalallahu 'alaihi wasallama wa aalihi wa shahbihi syaiun lillaahi lahumul faatihah.

Artinya: "Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Untuk yang terhormat Nabi Muhammad SAW, segenap keluarga, dan para sahabatnya. Bacaan Al-Fatihah ini kami tujukan kepada Allah dan pahalanya untuk mereka semua."

2. Tawasul Yasin kepada Para Nabi, Rasul dan Orang Saleh

ثُمَّ إلَى حَضْرَةِ إِخْوَانِهِ مِنَ اْلأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَاْلأَوْلِيَاءِ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَاْلعُلَمَاءِ وَاْلمُصَنِّفِيْنَ وَجَمِيْعِ اْلمَلاَئِكَةِ اْلمُقَرَّبِيْنَ خُصُوْصًا سَيِّدنَا الشَّيْخِ عَبْدِ اْلقَادِرِ الجَيْلاَنِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَلْفَاتِحَة

Latin: Tsumma ilaa hadrati ikhwaa nihi minal anbiyaa-i wal mursalin wal awliya-i wasy-syuhadaa-i wash-sholihina wash-shohabati wattaa bi'ina wal 'ulamaa-i wal mushonnifina wa jami'il malaa ikatil muqorrobin khushuson sayyidnaa assyaikhi i'bdilqodir aljailani radhiyallahu 'anhu Al-Fatihah...

 

Halaman:
1 2
