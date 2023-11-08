Asal-usul Air di Bumi, Alquran dan Sains Ungkap Prosesnya

ALQURAN dan sains membeberkan asal-usul air di bumi. Air adalah salah satu sumber pertumbuhan setiap makhluk hidup. Maka itu, air menjadi zat penting dalam kehidupan di bumi.

Dihimpun dari buku "Tafsir Ilmi Air dalam Perspektif Alquran dan Sains" yang disusun Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dijelaskan bahwa air meresap ke dalam bumi melalui hujan.

Sebagian air yang meresap ke tanah akan tetap tertahan berada di dalam sebagai kelembapan tanah atau mengalir ke dalam lapisan batuan yang lebih dalam dan tersimpan sebagai air tanah dalam.

Dalam buku tersebut dipaparkan, di daerah hilir yang lebih rendah, air tanah dalam akan keluar kembali sebagai mata air di hulu-hulu sungai atau pada tebing-tebing yang tertoreh. Apabila air tanah ini mendapat tekanan yang cukup kuat, mata air bahkan dapat menyembur ke atas sebagai mata air artesis.