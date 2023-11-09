Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

5 Ulama Pahlawan Kemerdekaan Indonesia, Ada yang Berpangkat Brigadir Jenderal

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |12:10 WIB
5 Ulama Pahlawan Kemerdekaan Indonesia, Ada yang Berpangkat Brigadir Jenderal
Ilustrasi ulama pahlawan kemerdekaan Indonesia. (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

ADA banyak ulama yang turut menjadi pahlawan pejuang kemerdekaan Indonesia. Mereka pantang menyerah mengusir penjajah dari wilayah Tanah Air. Ini sangat penting diketahui, terutama dalam momen Hari Pahlawan 10 November 2023. 

Peran para ulama tersebut sangat luar biasa besar. Bukan hanya mengangkat moriil berperang melawan penjajah, mereka juga turut mengatur strategi dan terlibat langsung dalam peperangan. 

Para ulama pahlawan pejuang kemerdekaan Indonesia tersebut rela mengorbankan jiwa, raga, dan harta demi menegakkan bendera Indonesia. Berikut ini sosok para ulama itu, sebagaimana telah Okezone himpun.

Ilustrasi Hari Pahlawan 10 November. (Foto: Shutterstock)

1. Kiai Tubagus Ahmad Chatib al-Bantani

KH Tubagus Ahmad Chatib adalah seorang ulama, pejuang, dan perintis kemerdekaan Republik Indonesia dari Banten. Ia lahir di Pandeglang, Banten, pada tahun 1855. Pada tanggal 19 September 1945, Ir Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia mengangkat Ahmad Chatib menjadi Residen Banten yang menangani administrasi dan pemerintahan sipil, serta menangani segala unsur militer.

Pada masanya ini, ia juga pernah menduduki jabatan penting di pemerintahan Indonesia seperti Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR), bahkan pernah menduduki kursi MPRS dan BPPK.

Selain aktif dalam menggerakan roda pemerintahan, dalam usahanya ia juga memajukan agama dan umat. Ahmad Chatib merupakan pencetus berdirinya Majelis Ulama, Perusahaan Alim Ulama (PAU), serta mendirikan perguruan tinggi seperti Universitas Islam Maulana Yusuf yang di kemudian hari berganti nama menjadi IAIN Sunan Gunung Jati, Banten. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Hari Pahlawan Ulama Pahlawan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/519/3049352/jenazah_pahlawan_di_tmp_kalijahe-S0M2_large.jpg
Kejadian Tak Logis Saat Pemindahan Jasad Pahlawan dari TMP Coban Jahe Malang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/31/614/2963261/3-pahlawan-nasional-muslim-indonesia-yang-jarang-dibahas-buku-sejarah-epPP6mCLhG.jpg
3 Pahlawan Nasional Muslim Indonesia yang Jarang Dibahas Buku Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/614/2917662/4-muslimah-pahlawan-kemerdekaan-indonesia-ada-para-tokoh-asal-aceh-Dc0MrJXemT.jpg
4 Muslimah Pahlawan Kemerdekaan Indonesia, Ada Para Tokoh Asal Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/615/2917660/jadi-lokasi-latihan-para-pahlawan-pesantren-ini-berperan-besar-dalam-kemerdekaan-indonesia-R69kMsPIBT.jpg
Jadi Lokasi Latihan Para Pahlawan, Pesantren Ini Berperan Besar dalam Kemerdekaan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/614/2917657/ketika-kiai-dan-santri-termasuk-pahlawan-kemerdekaan-indonesia-EHl6mH4n5z.jpg
Ketika Kiai dan Santri Termasuk Pahlawan Kemerdekaan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/10/614/2704756/hari-pahlawan-mui-arek-arek-suroboyo-dengan-teriakan-allahu-akbar-memorak-morandakan-musuh-nz1TXfvItf.jpg
Hari Pahlawan, MUI: Arek-Arek Suroboyo dengan Teriakan "Allahu Akbar" Memorak-morandakan Musuh
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement