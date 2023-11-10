10 Contoh Bacaan Qalqalah Sugra dalam Alquran

BERIKUT ini 10 contoh bacaan Qalqalah Sugra dalam Alquran. Sangat perlu diketahui kaum Muslimin. Qalqalah Sugra sendiri merupakan salah satu ilmu tajwid yang muncul ketika ada huruf Qalqalah berharakat sukun atau mati dan berada di tengah kalimat.

Huruf-huruf Qalqalah sendiri terbagi menjadi lima, yakni ba (ب), jim (ج), dal (د), ta (ط), dan qaf (ق). Atau yang lebih familiar disingkat BA-JU-DI-TO-KO. Cara membacanya pun harus dipantulkan.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai hukum ilmu tajwid tersebut, berikut Okezone rangkumkan 10 contoh bacaan Qalqalah Sugra dalam Alquran dari berbagai sumber, Jumat (10/11/2023).

Surat At Tin ayat 5

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ

Dalam bacaan tersebut terdapat huruf dal yang mendapatkan sukun di tengah kalimat. Sehingga cara membacanya harus dimantulkan dengan tekanan tipis.

Surat Al Fajr ayat 29

فَادْخُلِي فِي عِبَادِي

Terdapat huruf dal sukun di tengah kalimat, sehingga bacanya memantul dengan tekanan tipis.

Surat Al Fajr ayat 8

الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ

Dalam bacaan ini terdapat huruf qaf sukun sehingga masuk kategori qalqalah sugra.