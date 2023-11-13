Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

Bagaimana Cara Membaca Waqaf Lazim?

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |19:35 WIB
Bagaimana Cara Membaca Waqaf Lazim?
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

BAGAIMANA cara membaca waqaf lazim? Ini merupakan tanda baca dalam Alquran yang berfungsi sebagi titik berhenti atau jeda dalam membaca.

Tanda waqaf lazim biasanya ditemukan di akhir ayat atau pada kata yang berfungsi sebagai akhir kalimat. Ketika menemui tanda waqaf lazim, pembaca harus menghentikan bacaan sebelum melanjutkan ke ayat atau kalimat berikutnya.

Bagaimana cara membaca waqaf lazim adalah menghentikan bacaan ketika menemukan tanda waqaf lazim yaitu tanpa ekor bawah (مـ).

Tujuanya adalah untuk mengambil napas dan melanjutkan bacaan pada ayat selanjutnya.Menurut penjelasan yang disampaikan oleh Syaikh Muhammad Makki Nashr al-Juraisi dalam bukunya yang berjudul Al-Mufid Fi Ilm At-Tajwid, waqaf lazim juga dikenal sebagai waqaf tam atau waqaf sempurna.

Pasalnya waqaf terjadi setelah kalimat sempurna dan tidak ada kaitan dengan kalimat setelahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/14/618/3085790//10-contoh-waqaf-lazim-dalam-alquran-tzgsndq01i.jpg
10 Contoh Waqaf Lazim dalam Alquran
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement