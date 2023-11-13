Bagaimana Cara Membaca Waqaf Lazim?

BAGAIMANA cara membaca waqaf lazim? Ini merupakan tanda baca dalam Alquran yang berfungsi sebagi titik berhenti atau jeda dalam membaca.

Tanda waqaf lazim biasanya ditemukan di akhir ayat atau pada kata yang berfungsi sebagai akhir kalimat. Ketika menemui tanda waqaf lazim, pembaca harus menghentikan bacaan sebelum melanjutkan ke ayat atau kalimat berikutnya.

Bagaimana cara membaca waqaf lazim adalah menghentikan bacaan ketika menemukan tanda waqaf lazim yaitu tanpa ekor bawah (مـ).

Tujuanya adalah untuk mengambil napas dan melanjutkan bacaan pada ayat selanjutnya.Menurut penjelasan yang disampaikan oleh Syaikh Muhammad Makki Nashr al-Juraisi dalam bukunya yang berjudul Al-Mufid Fi Ilm At-Tajwid, waqaf lazim juga dikenal sebagai waqaf tam atau waqaf sempurna.

Pasalnya waqaf terjadi setelah kalimat sempurna dan tidak ada kaitan dengan kalimat setelahnya.