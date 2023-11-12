Bacaan Doa Supaya Tidak Mudah Lupa

INILAH bacaan doa supaya tidak mudah lupa. Diketahui bahwa setiap orang pasti pernah lupa. Ini merupakan salah satu sifat alami manusia.

Contoh yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari adalah lupa membawa dompet. Lalu misalnya siswa sekolah lupa membawa buku pelajaran.

Kemudian para karyawan mungkin sering lupa berdoa ketika hendak berangkat kerja. Kasus-kasus tersebut adalah kejadian yang sangat wajar, apalagi daya ingat orang berbeda-beda.

Dikutip dari unggahan akun Instagram @NUOnline, menurut cerita yang dikutip dari kompilasi kalam Habib Ahmad bin Hasan Al-Athas, ada laki-laki yang sowan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam.

Ia mengeluh, "Ya Rasulallah, sungguh, saya ini adalah orang yang pelupa. Tolong ajari kami sesuatu."

Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam mengajarkan doa sebagai cara mengatasi sifat lupa tersebut.