HOME MUSLIM DOA HARIAN

Bacaan Doa saat Disakiti Orang Lain, Tidak Perlu Membalas

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |16:11 WIB
Bacaan Doa saat Disakiti Orang Lain, Tidak Perlu Membalas
Ilustrasi doa saat disakiti orang lain. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

KETAHUI bacaan doa saat disakiti orang lain berikut ini. Menyakiti sesama manusia dan makhluk hidup lainnya termasuk perbuatan yang dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Perbuatan zalim atau disakiti orang lain tersebut dapat terjadi dari ucapan, perbuatan, hingga niat yang menyebabkan jiwa serta raga seseorang merasa disakiti.

Info grafis waktu mustajab berdoa. (Foto: Okezone)

Ketua Ikatan Sarjana Quran Hadis Indonesia Ustadz Fauzan Amin mengatakan doa orang yang terzalimi cepat atau lambat akan terkabul. Pasalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar setiap keluh kesah dan doa orang yang teraniaya.

"Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengabulkan doa-doa hamba-Nya. Cepat atau lambat keinginan itu pasti akan terkabulkan. Terlebih bagi mereka yang sedang teraniaya, baik lahir maupun batin," ucapnya saat dihubungi Okezone beberapa waktu lalu. 

Halaman:
1 2 3
