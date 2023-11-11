Bacaan Doa saat Disakiti Orang Lain, Tidak Perlu Membalas

KETAHUI bacaan doa saat disakiti orang lain berikut ini. Menyakiti sesama manusia dan makhluk hidup lainnya termasuk perbuatan yang dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Perbuatan zalim atau disakiti orang lain tersebut dapat terjadi dari ucapan, perbuatan, hingga niat yang menyebabkan jiwa serta raga seseorang merasa disakiti.

BACA JUGA: Doa Sebelum Yasinan Malam Jumat Lengkap dengan Keutamaannya

BACA JUGA: Doa Setelah Yasinan Malam Jumat Beserta Keistimewaannya

Ketua Ikatan Sarjana Quran Hadis Indonesia Ustadz Fauzan Amin mengatakan doa orang yang terzalimi cepat atau lambat akan terkabul. Pasalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar setiap keluh kesah dan doa orang yang teraniaya.

"Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengabulkan doa-doa hamba-Nya. Cepat atau lambat keinginan itu pasti akan terkabulkan. Terlebih bagi mereka yang sedang teraniaya, baik lahir maupun batin," ucapnya saat dihubungi Okezone beberapa waktu lalu.