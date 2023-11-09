Doa Sebelum Yasinan Malam Jumat Lengkap dengan Keutamaannya

DOA sebelum Yasinan malam Jumat bisa diketahui dalam artikel kali ini. Adapun keutamaan dari membaca Surat Yasin adalah untuk memohon rahmat dan berkah kepada orang yang didoakan.

Berikut ini doa sebelum Yasinan malam Jumat yang bisa dilafalkan sesuai dengan ayat Alquran:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

Bismillahirrahmanirrahim.

Artinya: Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid.

Artinya: Ya Allah, limpahkanlah shalawat atas Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau limpahkan shalawat atas Nabi Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Ya Allah, berikanlah berkah atas Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau berikan berkah atas Nabi Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia.