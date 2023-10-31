Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

2 Bacaan Doa Iftitah Menurut Hadits Shahih

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |19:14 WIB
2 Bacaan Doa Iftitah Menurut Hadits Shahih
Ilustrasi doa (Foto: Freepik)
SETIDAKNYA ada 2 bacaan doa iftitah menurut hadits shahih yang bisa dipanjatkan umat Islam. Adapun doa iftitah ini mengandung permohonan untuk dijauhkan dari segala kesalahan dan dosa serta memohon pengampunan Allah SWT.

Dengan membaca doa ini, umat Muslim dapat membersihkan diri dari kesalahan dan memulai shalat dengan hati yang bersih.

Menghimpun berbagai sumber, berikut ada 2 bacaan doa iftitah menurut hadits shahih.

-Doa iftitah pertama, diriwayatkan Imam Muslim, Tirmidzi, dan Abu Daud

اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Allaahumma rabba jibriila wamiikaa iila wa israafiila fathiras samaawaati wal ardhi, 'aalimal ghaibi wasy syahaadati, anta hukmu baina 'ibaadika fiimaa kaanuu fiihi yakhtalifuunah dinii limakhtulifa fiihi minal haqqi bi idznik. Innaka tahdii man tasyaa u ila shiraathim mustaqiim.

Ya Allah, Tuhan Jibril, Mikail, Israfil. Pencipta langit dan bumi. Yang mengetahui kegaiban dan kenyataan. Engkaulah yang menghukumi antara para hamba-Mu terhadap apa yang mereka persilisihkan. Tunjukilah aku kebenaran terhadap apa yang diperselisihkan dengan izin-Mu. Engkau yang membimbing siapa saja yang Engkau kehendaki menuju jalan yang lurus.

