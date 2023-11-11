Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Bacaan Doa agar Tetap Kuat ketika Mengalami Musibah

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |13:11 WIB
Bacaan Doa agar Tetap Kuat ketika Mengalami Musibah
Ilustrasi doa ketika mengalami musibah. (Foto: Okezone)
A
A
A

KETAHUI bacaan doa agar tetap kuat ketika mengalami musibah berikut ini. Musibah sendiri bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja. Ini semua merupakan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menguji hamba-hamba-Nya yang beriman. 

Namun dalam menghadapi musibah, ada cara yang diajarkan agama Islam, yakni memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu tujuannya, memohon kekuatan menghadapinya.

Ilustrasi doa ketika mengalami musibah. (Foto: Freepik)

"Pentingnya selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala adalah upaya mencegah manusia dari malapetaka atau musibah yang tentunya akan merugikan," jelas Wakil Katib Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah KH Nasrullah Afandi saat dikonfirmasi Okezone beberapa waktu lalu.

Selain itu; istighfar, dzikir, sholawat, dan membaca kalimat-kalimat Allah Azza wa Jalla lainnya dapat mengingatkan setiap Muslim akan ujian-Nya.

Kemudian agar senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga dianjurkan membaca doa keselamatan. Salah satunya adalah:

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ, وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ, وَفَجْأَةِ نِقْمَتِكَ, وَجَمِيعِ سَخَطِكَ

"Ya Allah, Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari lenyapnya nikmat-Mu, dari beralihnya keselamatan (yang merupakan anugerah)-Mu; dari datangnya siksa-Mu (bencana) secara mendadak, dan dari semua kemurkaan-Mu." (HR Muslim) 

