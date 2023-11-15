Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Doa untuk Rakyat Gaza Palestina yang Dizalimi Israel

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |16:05 WIB
Doa untuk Rakyat Gaza Palestina yang Dizalimi Israel
Ilustrasi doa untuk rakyat Gaza Palestina yang dizalimi zionis Israel. (Foto: Reuters)
A
A
A

INILAH doa untuk rakyat Gaza Palestina yang dizalimi zionis Israel. Diketahui bahwa sebanyak 11.180 orang di Jalur Gaza, Palestina, meninggal dunia akibat serangan Israel.

Publik dunia pun mengecam tindakan kejam zionis Israel ini, termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Ada doa yang bisa diamalkan kaum Muslimin untuk saudara-saudara di Gaza Palestina. Berikut ini bacaannya, sebagaimana telah Okezone himpun:

Info grafis waktu mustajab berdoa. (Foto: Okezone)

1. Doa qunut nazilah

Ini merupakan doa qunut nazilah yang dibaca sebelum sujud pada rakaat terakhir setiap sholat wajib 5 waktu.

اللَّهُمَّ عَذِّبْ الْكَفَرَةَ وَالْمُشْرِكِينَ أَعْدَاءَ الدِّينِ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِك وَيُكَذِّبُونَ رُسُلَك وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَك اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ إنَّك قَرِيبٌ مُجِيبُ الدَّعَوَاتِ اللَّهُمَّ أَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَاجْعَلْ فِي قُلُوبِهِمْ الْإِيمَانَ وَالْحِكْمَةَ وَثَبِّتْهُمْ عَلَى مِلَّةِ نَبِيِّك وَرَسُولِك وَأَوْزِعْهُمْ أَنْ يُوفُوا بِعَهْدِك الَّذِي عَاهَدْتهمْ عَلَيْهِ وَانْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّهِمْ وَعَدُوِّك إلَهَ الْحَقِّ وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

"Tuhan kami, jatuhkan azab-Mu kepada orang-orang kafir dan musyrik, (mereka) musuh-musuh agama yang berupaya menghalangi orang lain dari jalan-Mu, mereka yang mendustakan rasul-Mu, dan mereka yang memusuhi kekasih-kekasih-Mu. Ya Allah, ampunilah hamba-hamba-Mu yang beriman laki-laki dan perempuan, kaum muslimin dan muslimat, baik yang hidup maupun yang sudah wafat. Sungguh, Engkau Maha Dekat dan Pendengar segala munajat. Tuhanku, damaikan pertikaian di antara kaum muslimin, bulatkan hati mereka, masukkan kekuatan iman dan hikmah di kalbu mereka, tetapkan mereka di jalan nabi dan rasul-Mu, ilhami mereka untuk memenuhi perjanjian yang telah Kauikat dengan mereka, bantulah mereka mengatasi musuh mereka dan seteru-Mu. Wahai Tuhan hak, masukkanlah kami ke dalam golongan mereka itu. Semoga shalawat dan salam Allah tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Shallallahu alaihi wassallam, keluarga, dan para sahabatnya." 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/614/3172436/palestina-iJ0t_large.jpg
Daftar Negara yang Berbatasan Langsung dengan Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/614/3117119/lazismu_kirim_bantuan_buah_dan_sayur_ke_palestina-xptn_large.jpg
Lazismu Kirim Bantuan 2 Ton Sayur dan Buah untuk Warga Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/19/614/3087437/serukan-perjuangan-kolektif-bela-rakyat-palestina-menag-mereka-punya-kesempatan-hidup-bermartabat-DjFVPFyo1Z.jpg
Serukan Perjuangan Kolektif Bela Rakyat Palestina, Menag : Mereka Punya Kesempatan Hidup Bermartabat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/18/3050581/serangan_israel_di_gaza_tewaskan_100_orang-2DM1_large.jpg
Hamas Tolak Syarat Baru dari Israel untuk Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/614/3044959/barakallah-artis-zaskia-adya-mecca-sampaikan-bantuan-untuk-pengungsi-palestina-di-yordania-AAFOZ46GlA.jpg
Barakallah, Artis Zaskia Adya Mecca Sampaikan Bantuan untuk Pengungsi Palestina di Yordania
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/614/3043450/galang-dana-masjid-istiqlal-akan-dibangun-di-palestina-WaRb9b1EOa.jpg
Galang Dana, Masjid Istiqlal Akan Dibangun di Palestina
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement