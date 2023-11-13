5 Gaya Hijab Cantik Shella Saukia yang Viral Donasi Rp1 Miliar untuk Palestina

GAYA hijab cantik Shella Saukia yang rela donasi Rp1 miliar untuk rakyat Palestina sangat menarik disimak. Diketahui wanita cantik asal Aceh ini mendadak viral usai aksi sosialnya itu.

Shella Saukia dikenal sebagai pengusaha sekaligus crazy rich yang memiliki hati dermawan. Sosoknya viral setelah mendonasikan Rp1 miliar untuk korban zionis Israel di Jalur Gaza, Palestina.

Shella Saukia menyerahkan bantuan itu melalui Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al Shun. Selain seorang pengusaha, Shella juga merupakan influencer.

Berikut ini gaya hijab cantik Shella Saukia, dihimpun dari unggahan di akun Instagram-nya @shellasaukiaofficial.

1. Sporty

Beberapa waktu lalu Shella berlibur ke Paris, Prancis. Tidak lupa, dia juga menyaksikan pertandingan sepakbola favoritnya. Saat berada di PSG Paris Saint Germain, pengusaha asal Aceh ini tak melewatkan untuk foto OOTD.

Dia pose di tribun memakai jersey PSG dipadukan manset putih yang senada dengan cargo pants, hijab pashmina, topi, sneaker, dan sling bag. Dia juga menambahkan kacamata hitam untuk menunjang penampilannya. Gaya Shella di foto ini kece banget yah.