Gaya Hijab Clara Shinta saat Aksi Bela Palestina, Keffiyeh Melingkar di Kepala

GAYA hijab artis Clara Shinta saat aksi bela Palestina cukup menjadi pusat perhatian banyak orang. Aksi ini sendiri digelar pada Ahad 5 Oktober 2023 dan berhasil mengubah kawasan Monumen Nasional (Monas) menjadi lautan manusia.

Termasuk Clara Shinta dan teman-teman, peserta aksi bela Palestina berasal dari penjuru Tanah Air. Semua yang datang menunjukkan dukungan dan membela hak-hak rakyat Palestina yang dizalimi Israel.

Clara Shinta yang baru saja memeluk agama Islam pada 2017, terlihat sangat bersemangat bersama rekan-rekan sesama artis lainnya dalam aksi bela Palestina ini.

Lewat unggahan di akun media sosial miliknya, Clara Shinta terlihat anggun dan syari mengenakan gamis serta hijab berukuran panjang. Ia juga memakai keffiyeh berwarna hitam yang digunakan sebagai penutup kepala.

"Till my last breath," tulis Clara Shinta, dikutip dari unggahannya di akun Instagram-nya @clarashintareal, Senin (6/11/2023).