HOME MUSLIM HIJABERS

4 Gaya Hijab Cantik Inara Rusli dengan Bendera Palestina, Banjir Pujian Warganet

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |19:07 WIB
4 Gaya Hijab Cantik Inara Rusli dengan Bendera Palestina, Banjir Pujian Warganet
Gaya hijab cantik Inara Rusli dengan motif bendera Palestina. (Foto: Instagram @mommy_starla)
A
A
A

INARA Rusli kembali menjadi sorotan warganet. Setelah mencuri perhatian lantaran mengenakan cadar saat ikut aksi bela Palestina di Monas, kali ini ia banjir pujian lantaran tampil cantik dengan hijab bermotif Palestina.

Inara Rusli membagikan potret mengenakan hijab dengan bendera Palestina tersebut melalui unggahan di akun Instagram-nya.

Inara Rusli. (Foto: Instagram @mommy_starla)

Hijab tersebut ternyata juga telah dikenakannya saat turun ke jalan ketika aksi bela Palestina. Melalui unggahannya, Inara Rusli menyebut jika hasil penjualan dari hijab ini akan didonasikan untuk rakyat Palestina.

Simak potret gaya hijab cantik Inara Rusli yang mengenakan motif bendera Palestina, sebagaimana dihimpun dari @mommy_starla:

1. Cantik dengan hijab Palestina 

Inara Rusli tampil cantik dengan hijab segiempat berwarna pink motif bunga dan bendera Palestina di bagian tepi. Bendera berwarna merah, hijau, putih, dan hitam itu membentang di setiap sisi dari hijab tersebut. 

Inara Rusli. (Foto: Instagram @mommy_starla)

