Cara Membaca Bacaan Iqlab yang Benar Lengkap dengan Contohnya dalam Alquran

CARA membaca bacaan Iqlab yang benar tentu harus diketahui setiap Muslim. Pasalnya, Iqlab merupakan salah satu ilmu tajwid yang wajib untuk dipahami.

Iqlab sendiri berarti mengganti atau menukar. Sehingga dalam ilmu tajwid, hukum bacaan ini digunakan untuk merubah bunyi nun sukun (نْ) atau tanwin ( ـَــًـ , ـِــٍـ , ـُــٌـ ) menjadi mim (م) dengan ghunnah atau dengung ketika bertemu dengan huruf iqlab yakni ba (ب).

Cara membaca bacaan Iqlab yang benar adalah dengan memposisikan dua bibir tidak terlalu dekat atau tidak rapat sempurna, sehingga bunyi mim yang dikeluarkan tidak begitu jelas alias samar.

Dalam Alquran sendiri bacaan Iqlab biasanya ditandai dengan adanya huruf mim kecil di antara nun mati atau tanwin dan huruf ba. Hal ini tentunya mempermudah pembaca untuk mengidentifikasi bacaan Iqlab.

Guna mengetahui lebih lanjut, berikut contoh bacaan Iqlab dalam Alquran yang dilansir dari berbagai sumber, Jumat (17/11/2023).

Surat Yunus ayat 27

جَزَآءُ سَيِّئَةٍۭ بِمِثْلِهَا

Dalam ayat tersebut terdapat bacaan Iqlab yang ditandai dengan kasrohtain bertemu dengan huruf ba, sehingga membacanya Jazā`u sayyi`atim bimiṡlihā.