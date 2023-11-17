Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Cara Membaca Bacaan Iqlab yang Benar Lengkap dengan Contohnya dalam Alquran

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |20:09 WIB
Cara Membaca Bacaan Iqlab yang Benar Lengkap dengan Contohnya dalam Alquran
Ilustrasi untuk contoh membaca bacaan Iqlab yang benar (Foto: Istimewa)
A
A
A

CARA membaca bacaan Iqlab yang benar tentu harus diketahui setiap Muslim. Pasalnya, Iqlab merupakan salah satu ilmu tajwid yang wajib untuk dipahami.

Iqlab sendiri berarti mengganti atau menukar. Sehingga dalam ilmu tajwid, hukum bacaan ini digunakan untuk merubah bunyi nun sukun (نْ) atau tanwin ( ـَــًـ , ـِــٍـ , ـُــٌـ ) menjadi mim (م) dengan ghunnah atau dengung ketika bertemu dengan huruf iqlab yakni ba (ب).

Cara membaca bacaan Iqlab yang benar adalah dengan memposisikan dua bibir tidak terlalu dekat atau tidak rapat sempurna, sehingga bunyi mim yang dikeluarkan tidak begitu jelas alias samar.

Dalam Alquran sendiri bacaan Iqlab biasanya ditandai dengan adanya huruf mim kecil di antara nun mati atau tanwin dan huruf ba. Hal ini tentunya mempermudah pembaca untuk mengidentifikasi bacaan Iqlab.

Guna mengetahui lebih lanjut, berikut contoh bacaan Iqlab dalam Alquran yang dilansir dari berbagai sumber, Jumat (17/11/2023).

Surat Yunus ayat 27 

جَزَآءُ سَيِّئَةٍۭ بِمِثْلِهَا

Dalam ayat tersebut terdapat bacaan Iqlab yang ditandai dengan kasrohtain bertemu dengan huruf ba, sehingga membacanya Jazā`u sayyi`atim bimiṡlihā.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/614/3183353//alquran-V4Zx_large.jpg
5 Contoh Bacaan Idgham Mimi, Lengkap dengan Cara Bacanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183058//alquran-FcEy_large.jpg
5 Contoh Mad Layyin dalam Alquran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/614/3181481//alquran-anhC_large.jpg
Bacaan Hukum Tajwid Surat Ali Imran Ayat 1-5 Lengkap dengan Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/614/3181214//alquran-Evw2_large.jpg
5 Contoh Idgham Mimi dalam Alquran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/614/3170636//alquran-8PTq_large.jpg
Bacaan Hukum Tajwid Surat Al Hasyr Ayat 22-24 Lengkap dengan Cara Bacanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/614/3167398//alquran-wLqm_large.jpg
Hukum Tajwid Surat Az Zumar Ayat 39
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement