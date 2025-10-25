Apa yang Tertulis di Jidat Dajjal? Ini Penjelasannya

JAKARTA – Dajjal adalah sosok yang disebutkan dalam banyak hadis akan muncul menjelang hari kiamat. Dajjal dikatakan sebagai salah satu tanda datangnya hari kiamat dan akan membohongi umat Islam untuk meninggalkan kebaikan dan kebenaran.

Berdasarkan sejumlah hadis, di antara kedua mata Dajjal akan terdapat tulisan yang dapat dibaca oleh orang-orang beriman. Tulisan tersebut adalah كَافِر﻿ (Kafir), yang terdiri dari tiga huruf Arab terpisah: ك ف ر﻿ (Kaf, Fa, Ra). Tanda ini merupakan ciri fisik yang nyata dan menjadi salah satu penanda utama untuk mengenali sosok pembawa fitnah terbesar di akhir zaman tersebut.​

Siapa yang Dapat Melihat Tulisan Tersebut?

Tulisan "Kafir" di dahi Dajjal memiliki keistimewaan, yaitu tidak semua orang dapat melihatnya. Menurut hadis yang diriwayatkan dari Abu Umamah RA, tanda ini hanya akan terlihat oleh orang-orang beriman.​

Kemampuan untuk membaca tulisan ini tidak bergantung pada kemampuan literasi seseorang. Artinya, seorang mukmin akan bisa membacanya meskipun ia seorang buta huruf. Sebaliknya, orang-orang kafir, fasik, atau mereka yang mata hatinya telah dibutakan oleh kesenangan dunia tidak akan mampu melihat tulisan tersebut, sehingga mereka mudah terperdaya dan menjadi pengikut Dajjal.​