3 Hadits soal Tipu Daya Wanita

JAKARTA - Ada sejumlah hadits yang membahas soal tipu daya wanita. Hal ini menarik untuk diketahui kalangan muslim.

Dalam ajaran Islam, wanita sangat dimuliakan. Bahkan dalam Alquran tercantum soal perintah untuk melindungi kaum hawa.

Di sisi lain, wanita bisa juga menjadi sumber fitnah bila tak dapat menjaga diri sesuai syariat. Tipu daya wanita bahkan disebut sangat besar.

فَلَمَّا رَاٰ قَمِيْصَهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ اِنَّهٗ مِنْ كَيْدِكُنَّ ۗاِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ

Artinya: Maka, ketika melihat bajunya (Yusuf) koyak di bagian belakang, dia (suami perempuan itu) berkata, “Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu (hai kaum wanita). Tipu dayamu benar-benar hebat. (QS Yusuf ayat 28)

1. Hadits Tipu Daya Wanita

Selain itu, ada sejumlah hadits soal tipu daya wanita. Berikut haditsnya, sebagaimana dikutip dari Syarah Kumpulan Hadits Shahih Tentang Wanita, karya Syarif (2006), Kamis (25/9/2025):

1. Wanita Dapat Sebabkan Kehancuran Bangsa

Rasulullah SAW mengingatkan umatnya untuk hati-hati dan terhadap fitnah wanita. Itu karena kaum Bani Israil hancur disebabkan wanita.

Dari Abu Sa’id Al Khudri radhiyallahu ‘anhu dari Nabi Muhammad bersabda: “Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Dan sesungguhnya Allah telah menguasakannya kepadamu sekalian. Kemudian Allah menunggu (memperhatikan) apa yang kamu kerjakan (di dunia itu). Karena itu takutilah dunia dan takutilah wanita, karena sesungguhnya sumber bencana Bani Israil adalah wanita.” (HR. Muslim)