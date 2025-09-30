Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Apa Saja Hadits tentang Palestina di Akhir Zaman?

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 30 September 2025 |11:48 WIB
Apa Saja Hadits tentang Palestina di Akhir Zaman?
Palestina
A
A
A

JAKARTA - Apa saja hadits tentang Palestina di akhir zaman? Diketahui, ada sejumlah hadist terkait Palestina dan akhir zaman. 

Palestina dirundung konflik berkepanjangan dengan Israel. Pasukan Israel bahkan terus melancarkan serangan ke Gaza sejak Oktober 2023. Korban jiwa terus berjatuhan hingga mencapai lebih dari 65 ribu orang. 

Palestina merupakan tanah suci pilihan Allah SWT. Kiblat pertama umat Islam, Masjidil Aqsa, berdiri di sana. 

Allah SWT berfirman:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

"Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS Al Isra (17): 1)

Selain itu, keberadaan Palestina sebagai negara yang diberkahi telah Allah SWT sampaikan dalam Alquran. Palestina atau Negeri Syam pada zaman Rasulullah SAW disebut sebagai Negera Syam, menjadi salah satu tempat terbaik untuk umat Islam.

Berikut hadist soal Palestina di akhir zaman, sebagaimana dihimpun Okezone, Selasa (30/9/2025): 

1. Palestina tempat khilafah akhir zaman

Al Quds adalah ibu kota (pusat) Khilafah Islamiyah di akhir zaman. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah meletakkan tangan di atas kepala Abdullah bin Hawalah dan berkata:

يَا ابْنَ حَوَالَةَ إِذَا رَأَيْتَ الْخِلَافَةَ قَدْ نَزَلَتْ الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ فَقَدْ دَنَتْ الزَّلَازِلُ وَالْبَلَايَا وَالْأُمُورُ الْعِظَامُ وَالسَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ إِلَى النَّاسِ مِنْ يَدَيَّ هَذِهِ مِنْ رَأْسِكَ

"Wahai Ibnu Hawalah, apabila engkau melihat khilafah telah turun di bumi yang suci, maka telah dekat keguncangan, kekacauan, dan sesuatu yang besar. Ketika itu kiamat lebih dekat kepada manusia daripada tanganku ini di kepalamu." (HR Abu Dawud dan Ahmad) 

 

Halaman:
1 2 3
Topik Artikel :
Akhir zaman Palestina Hadist
