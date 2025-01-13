Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Ini Ayat Al Quran Tentang Maha Dahsyatnya Kebakaran Los Angeles, Sesuai dengan Al Baqarah 

Wikku D. Nugroho , Jurnalis-Senin, 13 Januari 2025 |16:22 WIB
Ini Ayat Al Quran Tentang Maha Dahsyatnya Kebakaran Los Angeles, Sesuai dengan Al Baqarah 
Ilustrasi ayat Al Quran tentang maha dahsyatnya kebakaran Los Angeles menarik untuk diulas/Foto: FreePik
A
A
A

INI ayat Al Quran tentang maha dahsyatnya kebakaran Los Angeles menarik untuk diulas. Tragedi yang mencuri perhatian dari masyarakat luas, tak terkecuali netizen di media sosial ini sungguh menggemparkan. 

Bagaimana tidak, kebakaran yang melanda wilayah Los Angeles, California, Amerika Serikat menurut Washington Post hingga Sabtu malam (11/1) telah menewaskan sedikitnya 16 orang. 

Tak hanya itu, kebakaran tersebut telah merusak atau menghancurkan 12.000 bangunan dan 13 orang diperkirakan menghilang. 

Uniknya, ramai netizen di media sosial yang mengaitkan peristiwa kebakaran di Los Angeles itu dengan pidato presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump saat menanggapi konflik Hamas-Palestina. 

Presiden dari Partai Republik itu mengancam akan mengobarkan “neraka” di Timur Tengah jika milisi Hamas Palestina tidak membebaskan sandera sebelum ia dilantik pada 20 Januari 2025. 

1 2 3
Telusuri berita muslim lainnya
