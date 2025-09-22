Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Contoh Hadits Qauliyah Lengkap dengan Artinya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 22 September 2025 |11:24 WIB
Contoh Hadits Qauliyah Lengkap dengan Artinya
Contoh Hadits Qauliyah Lengkap dengan Artinya (Ilustrasi/Ist)
JAKARTA - Contoh hadits qauliyah lengkap dengan artinya patut diketahui kaum muslim. Hal ini menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan. 

Hadis merupakan petunjuk bagi umat Islam setelah kitab suci Alquran. 

Secara istilah, hadits adalah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, ataupun pengakuan. Dari sifatnya, hadits dibedakan beberapa jenis, yaitu berasal dari ucapan (qauliyah) Nabi Muhammad, perbuatan (fi'liyah), maupun ketetapan Nabi (taqririyah).

Lebih jelasnya, hadits qauliyah yaitu sunnah Nabi SAW yang hanya berupa ucapannya saja, baik dalam bentuk pernyataan, anjuran, perintah, cegahan maupun larangan. 

Berikut contoh hadits qauliyah, lengkap dengan artinya, sebagaimana melansir laman Annajah, Senin (22/9/2025): 

1. Hadits Qauliyah tentang Akidah

و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمَّادٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ فُضَيْلٍ الْفُقَيْمِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ

Artinya: Tidak akan masuk surga seseorang yang terdapat di dalam hatinya ketakaburan sekalipun sebesar zarrah, seorang laki-laki berkata: sesungguhnya laki-laki itu menyukai pakaiannya dan sepatunya yang baik, maka Rasulullah pun bersabda: sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai sesuatu yang indah, takabur itu menolak kebenaran karena meninggikan diri sendiri dan menghina orang lain (Tirmidzi).

Makna yang bisa diambil dari hadits qauliyah tersebut yaitu jangan sampai bersikap takabur karena merupakan perbuatan buruk dan tidak disukai oleh Allah SWT.

2. Hadits Qauliyah tentang Akhlak

، عَنِ الْحَسَنِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “إِنَّ اللَّهَ لَيُعْطِي الْعَبْدَ مِنَ الثَّوَابِ عَلَى حُسْنِ الْخُلُقِ، كَمَا يُعْطِي الْمُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، يَغْدُو عَلَيْهِ الْأَجْرُ وَيَرُوحُ”

Artinya: Dari Al-Hasan ibnu Ali yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: Sesungguhnya Allah benar-benar memberi seorang hamba pahala berkat kebaikan akhlaknya, sebagaimana Dia memberi pahala kepada seorang mujahid di jalan Allah; pahala berlimpahan baginya di setiap pagi dan petang.

Makna dari hadits ini yaitu Allah SWT akan memberikan pahala bagi setiap hamba-Nya yang sering berbuat kebaikan atau memiliki akhlak baik.

 

