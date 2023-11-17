Advertisement
SERBA SERBI MUSLIM

Minyak hingga Buah Zaitun Punya Manfaat Luar Biasa, Alquran dan Sains Ungkap Faktanya

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |08:18 WIB
Minyak hingga Buah Zaitun Punya Manfaat Luar Biasa, Alquran dan Sains Ungkap Faktanya
Ilustrasi Alquran dan sains mengungkap manfaat luar biasa buah zaitun untuk kesehatan tubuh manusia. (Foto: Freepik)
ALQURAN dan sains mengungkap fakta-fakta manfaat luar biasa minyak hingga buah zaitun. Buah ini dikenal memiliki minyak yang sangat berkhasiat, tapi ternyata masih ada kegunaan lainnya.

Mengenai buah zaitun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam kitab suci Alquran Surat An-Nur Ayat 35:

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۖ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۚ نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ ۗ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan Bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah barat(nya), yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS An-Nur: 35) 

1 2 3
Telusuri berita muslim lainnya
